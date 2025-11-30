Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 5
En el Senado se mantiene total hermetismo en torno a la información sobre los candidatos a encabezar la Fiscalía General de la República (FGR) que se han inscrito en esa Cámara a partir del pasado viernes en que se abrió el registro a través de una plataforma electrónica.
No se sabe cuántos ni quiénes han hecho eco de la convocatoria y se registraron en esa parte del proceso que concluye este domingo. De acuerdo con versiones de senadores de Morena y opositores, es la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside Adán Augusto López Hernández, la que controla el procedimiento y la difusión de datos.
La idea es que hasta el próximo martes 2 de diciembre se dé a conocer el listado con los nombres de por lo menos 10 candidatos del total de inscritos, mismos que deberán ser aprobados durante la sesión de ese día, por mayoría calificada y remitido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a fin de que la mandataria conforme de entre ellos una terna, que hará llegar después a esa Cámara.
El procedimiento marcha de manera acelerada, pues si bien el Senado dispone de un plazo de 20 días para conformar la lista, de forma paritaria, con base en el artículo 102 Constitucional y la propia convocatoria, esto se hará en sólo dos días, luego de concluido el registro de aspirantes.
Senadores de Morena no pueden faltar el martes
Dado que la aprobación de ese listado, con por lo menos una decena de aspirantes, requiere de las dos terceras partes de los votos, a los 87 senadores del bloque de la Cuarta Transformación les advirtieron que ninguno podrá faltar a la sesión del próximo martes.
Ello, para evitar lo que sucedió en la sesión del pasado jueves, en que se votó la renuncia del entonces titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, a la que no asistieron 13 legisladores, entre ellos Simey Olvera, Antonino Morales, Ricardo Sheffield, de Morena, así como Geovanna Bañuelos, del PT y Luis Armando Melgar, del PVEM.
Morena decidió llamar a los suplentes de cuatro senadores que no podían regresar de sus estados, ya que el miércoles se marcharon de la sesión antes de las cinco de la tarde en que se convocó de forma sorpresiva a otra sesión, al día siguiente.
En esa ocasión, el bloque mayoritario contó con votos de MC para poder dar trámite urgente a la renuncia de Gertz, obviando trámites. La aprobación del retiro del funcionario no fue problema porque sólo requería mayoría simple.
Para el martes, el listado deberá aprobarse con las dos terceras parte de los votos y por ello, los coordinadores dejaron claro a los legisladores del guinda y aliados que si alguno falta se llamará a su suplente.