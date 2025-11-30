Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 5

En el Senado se mantiene total hermetismo en torno a la información sobre los candidatos a encabezar la Fiscalía General de la República (FGR) que se han inscrito en esa Cámara a partir del pasado viernes en que se abrió el registro a través de una plataforma electrónica.

No se sabe cuántos ni quiénes han hecho eco de la convocatoria y se registraron en esa parte del proceso que concluye este domingo. De acuerdo con versiones de senadores de Morena y opositores, es la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside Adán Augusto López Hernández, la que controla el procedimiento y la difusión de datos.

La idea es que hasta el próximo martes 2 de diciembre se dé a conocer el listado con los nombres de por lo menos 10 candidatos del total de inscritos, mismos que deberán ser aprobados durante la sesión de ese día, por mayoría calificada y remitido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a fin de que la mandataria conforme de entre ellos una terna, que hará llegar después a esa Cámara.

El procedimiento marcha de manera acelerada, pues si bien el Senado dispone de un plazo de 20 días para conformar la lista, de forma paritaria, con base en el artículo 102 Constitucional y la propia convocatoria, esto se hará en sólo dos días, luego de concluido el registro de aspirantes.

Senadores de Morena no pueden faltar el martes

Dado que la aprobación de ese listado, con por lo menos una decena de aspirantes, requiere de las dos terceras partes de los votos, a los 87 senadores del bloque de la Cuarta Transformación les advirtieron que ninguno podrá faltar a la sesión del próximo martes.