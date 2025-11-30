Política
Ver día anteriorDomingo 30 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/30. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Los cambios “perpetúan la ley salinista”, acusan ONG/
A nterior
S iguiente
 
Los cambios “perpetúan la ley salinista”, acusan ONG
 
Periódico La Jornada
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 4

Organizaciones ciudadanas alertaron sobre el intento de “perpetuar la ley salinista” en el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y de reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), ya que, consideraron, el documento conserva “las estructuras y mecanismos” que durante más de 30 años han permitido la sobrexplotación de los acuíferos, la contaminación de los cuerpos de agua y la marginación hídrica de grandes sectores de la población.

Académicos, investigadores y más de 80 agrupaciones que integran la Coordinadora Nacional Agua para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua denunciaron que sólo se aplicaron cambios mínimos y no se incluyeron propuestas generadas en los parlamentos abiertos y las audiencias públicas organizadas por el Legislativo.

Enfatizaron que el proyecto mantiene un capítulo “dedicado a promover y fomentar la privatización de obras hidráulicas y permite la privatización de sistemas de agua y saneamiento, a pesar de las desastrosas experiencias en todo el país”, además de que se permite la “discrecionalidad” en el cobro de derechos a los grandes concesionarios del líquido.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto