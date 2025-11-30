De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 4

Después de los bloqueos que conductores de vehículos de carga y agricultores mantuvieron esta semana en vías federales y aduanas, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, tuvo un encuentro con transportistas, ante los cuales se comprometió a mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras del país.

En sus redes sociales, el funcionario señaló ayer que “por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvimos una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte, donde reiteramos el compromiso del gobierno de México de fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector”.

García Harfuch explicó que “en colaboración con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación, acordamos reforzar los mecanismos de coordinación, dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías y fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia delictiva”.

Según el secretario, “integraremos también acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender denuncias por este delito y mantendremos reuniones continuas para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados”.