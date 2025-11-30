Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 4
Después de los bloqueos que conductores de vehículos de carga y agricultores mantuvieron esta semana en vías federales y aduanas, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, tuvo un encuentro con transportistas, ante los cuales se comprometió a mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras del país.
En sus redes sociales, el funcionario señaló ayer que “por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvimos una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte, donde reiteramos el compromiso del gobierno de México de fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector”.
García Harfuch explicó que “en colaboración con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación, acordamos reforzar los mecanismos de coordinación, dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías y fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia delictiva”.
Según el secretario, “integraremos también acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender denuncias por este delito y mantendremos reuniones continuas para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados”.
En semanas recientes, transportistas se manifestaron con bloqueos de carreteras para protestar por la inseguridad que prevalece en los caminos. A estas movilizaciones se unieron campesinos inconformes con los cambios a la ley de Aguas propuesta por Sheinbaum, y de productores que denuncian condiciones de “abandono al campo” y falta de apoyos para subsanar la caída de precios provocada por las importaciones.
En este contexto, el último campamento que agricultores de la comunidad LeBarón mantenían contiguo al puente internacional Zaragoza-Ysleta, en Ciudad Juárez, fue finalmente retirado ayer, como resultado del avance de negociaciones con diputados federales y la Secretaría de Gobernación.
En tanto, luego de comprometerse a visitar los estados para continuar con el diálogo, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, estuvo ayer en Chihuahua para reunirse con productores agrícolas y con la gobernadora María Eugenia Campos.
(Con información de Jesús Estrada, corresponsal)