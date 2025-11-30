▲ La presa representa una fuente monumental de energía limpia que impulsa a una nación y la advertencia del impacto del hombre con sus proyectos a gran escala. Foto Alia Lira Hartmann

E

sta gigantesca obra de la ingeniería es testimonio de los recursos tanto naturales como humanos del gigante asiático. Es la planta hidroeléctrica más grande del mundo que se extiende a lo largo de más de 2.3 kilómetros, cuya cortina mide 185 metros de altura y tiene una capacidad para producir más de 22 mil 500 megavatios.

En la entrada, el visitante puede apreciar fotografías de su inauguración, en 2012, donde orgullosamente posan algunos funcionarios; los acompañan textos con cifras en apariencia imbatibles: cuenta con más de 100 marcas mundiales, 18 premios de ciencia y tecnología y 700 patentes, entre otros.

Al comienzo del recorrido un monumento honra la sabiduría y trabajo de quienes participaron en su edificación que, según se indica, fue largamente anhelado por el pueblo chino y que tendrá impacto en generaciones posteriores. Su construcción duró casi dos décadas y más de un millón de personas que habitaban la región fueron obligadas a reubicarse. Decenas de pueblos y ciudades quedaron sumergidos bajo este coloso de concreto y agua.

El proyecto modificó profundamente la vida de las comunidades alrededor del río Yangtsé, el más grande de China y el tercero más extenso del mundo después del Nilo y el Amazonas. También el paisaje de la región cambió de forma permanente.

Está demostrado que el ecosistema fluvial ha sido afectado respecto a la migración de peces y la dinámica natural de sedimentos; se sabe que el peso del agua acumulada ha sido asociado con un aumento de la actividad sísmica local.