La presa de las Tres Gargantas en China, la más grande del mundo
sta gigantesca obra de la ingeniería es testimonio de los recursos tanto naturales como humanos del gigante asiático. Es la planta hidroeléctrica más grande del mundo que se extiende a lo largo de más de 2.3 kilómetros, cuya cortina mide 185 metros de altura y tiene una capacidad para producir más de 22 mil 500 megavatios.
En la entrada, el visitante puede apreciar fotografías de su inauguración, en 2012, donde orgullosamente posan algunos funcionarios; los acompañan textos con cifras en apariencia imbatibles: cuenta con más de 100 marcas mundiales, 18 premios de ciencia y tecnología y 700 patentes, entre otros.
Al comienzo del recorrido un monumento honra la sabiduría y trabajo de quienes participaron en su edificación que, según se indica, fue largamente anhelado por el pueblo chino y que tendrá impacto en generaciones posteriores. Su construcción duró casi dos décadas y más de un millón de personas que habitaban la región fueron obligadas a reubicarse. Decenas de pueblos y ciudades quedaron sumergidos bajo este coloso de concreto y agua.
El proyecto modificó profundamente la vida de las comunidades alrededor del río Yangtsé, el más grande de China y el tercero más extenso del mundo después del Nilo y el Amazonas. También el paisaje de la región cambió de forma permanente.
Está demostrado que el ecosistema fluvial ha sido afectado respecto a la migración de peces y la dinámica natural de sedimentos; se sabe que el peso del agua acumulada ha sido asociado con un aumento de la actividad sísmica local.
Otra consecuencia fue la pérdida del patrimonio arqueológico de algunas poblaciones históricas con antiguos templos. Para muchos, representa el símbolo máximo del desarrollo energético chino; para otros, es un ejemplo de los enormes costos sociales y ambientales que pueden acarrear los megaproyectos.
Se encuentra en la parte central del país, en la provincia de Hubei. La idea de controlar las aguas del río Yangtsé y aprovechar su potencial hidroeléctrico fue un antiguo anhelo de los chinos. De hecho, la idea fue concebida por el primer presidente, Sun Yat-sen, y plasmada en un libro: Desarrollo internacional de China, de 1919. Sin embargo, hasta los años 90 fue que el gobierno impulsó definitivamente el proyecto.
Su producción eléctrica ha reducido de manera significativa la dependencia china del carbón, lo cual ha contribuido a la disminución de emisiones contaminantes. El gobierno argumentaba que ha permitido regular las históricas inundaciones del afluente que durante siglos provocaron daños severos en las cuencas agrícolas y centros urbanos.
La presa de las Tres Gargantas debe su nombre a un tramo de cerca 200 kilómetros en la región superior del río en que, de manera natural, se han formado tres gargantas o desfiladeros. La piedra caliza que caracteriza este tramo ha sufrido una erosión natural por las aguas del río a lo largo del tiempo, de ahí que se haya formado este fenómeno geológico cuyos nombres son las gargantas Qutang, Wuxia y Xiling.