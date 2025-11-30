▲ El primer ministro canadiense, Mark Carney, reclamó un nuevo orden global de la anglosfera sin el liderazgo de Donald Trump, durante la cumbre G-20 en Johannesburgo, en la cual Estados Unidos no estuvo presente. Foto Ap

E

l pugnaz prEmier canadiense globalista Mark Carney (MC), financierista vinculado a los banqueros jázaros (Khazar; https://bit.ly/3QqemJr) Rothschild, se rebeló contra el liderazgo geoestratégico de Trump en la desangelada cumbre del G-20 –con la notable ausencia de los tres grandes del planeta: Putin/Xi/Trump–, donde reclamó un nuevo orden global de la anglosfera (sin Trump) en asociación subrepticia con los BRICS (sin Putin); (https://bit.ly/3MmLh2U).

Llamó la atención que el presidente chino Xi Jinping haya tomado la iniciativa en comunicarse con Trump (https://bit.ly/4p23ZLG), quizá para tenderle la mano al magnate, quien sufre fuertes embates internos –el Epsteingate, la fractura de MAGA, el binomio de la inflación incoercible/deuda impagable, el triunfo en Nueva York del ugandés-chiíta Mamdani (financiado con 35 millones de dólares por Soros), insurrección de varios legisladores demócratas, etcétera– y los externos, rebelión financierista global de la anglósfera (sin EU) y el coqueteo del premier canadiense MC con los BRICS (sin Rusia).

Según la embajada de China en Washington, los tres temas abordados fueron Taiwán, Ucrania y la batalla dual de China y EU contra el fascismo y el militarismo. Trump anunció que fue invitado por el presidente Xi a visitar China en abril, a lo cual reciprocó a que el presidente chino sea su huésped a finales del próximo año e identificó tres tópicos tratados: Taiwán, Ucrania y la “venta de soya para beneficiar a los granjeros de EU”, y sentenció que “EU entiende (sic) lo importante que es la cuestión de Taiwán para China (https://bit.ly/4acvmht)”.

De dos cosas, una: Xi se adelantó a bloquear la indescifrable retórica, que China considera hostil, de la primer ministra nipona Sanae Takaichi (ST) –quien declaró que un ataque militar chino contra Taiwán constituiría una “situación que amenaza la supervivencia de Japón (que se encuentra a 100 kilómetros de Taiwán)”, lo cual le obligaría a intervenir militarmente junto a EU (https://bit.ly/3XiEvh6), o bien, Taiwán pudiera significar la joya de un gran trueque con EU para su regreso formal a China continental a cambio de un “G-2” de EU y China que no se atreve a decir su nombre y que los comentaristas de India han supuestamente detectado.

Chidanand Rajghatta (CR) del Times of India, cuyo canciller Jaishankar está casado con la diplomática japonesa Kyoko Somekawa, expone los “lazos desgastados (¡mega-sic!) de Trump con Japón e India (https://bit.ly/4pyTSOt)” cuando “el líder chino Xi Jinping y el presidente de EU, Donald Trump, sostuvieron una llamada que solidifica su compacto G-2 (¡mega-sic!) con invitaciones mutuas de visita”, lo cual “ocurrió conforme Pekín presionó los reclamos de Taiwán en medio de colisiones con Japón e India (¡mega-sic!)”, mientras “las declaraciones públicas de Trump omitieron mención alguna de Taiwán enfocándose de lleno al comercio”. Aquí CR omite en forma relativa que Trump y Xi sí abordaron el candente tema de Taiwán sin especificar su contenido.