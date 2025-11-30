Discrepa de Octavio Paz sobre los mexicanos

D

iscrepo de Octavio Paz. No somos hijos de la chingada. En realidad, Malintzin se cogió a Cortés y los mestizos somos más indios que españoles.

Armando Bartra

A 24 años de la muerte de George Harrison

Hace 24 años, el 29 de noviembre de 2001, el beatle místico se fue de este mundo material.

George Harrison reflejó en sus canciones un gran misticismo Entre otras muchas cualidades, George se preparó para morir. Recuerdo que antes de ir al viaje a través del universo, expresó una frase que me impactó: “Estoy preparado para morir. Conozco lo que viene”.

Admiro mucho a George e irremediablemente todos los días, esté donde esté, escucho Here Comes The Sun.

El lunes 12 de noviembre, en Nueva York, se había reunido por última vez con Paul y Ringo. Hablaron de los comienzos en Liverpool, de su estancia en Hamburgo, de The Beatles. Habían reído y bromeado. Por fin, estaban en paz.

George Harrison disfrutaba del recuerdo de una proeza musical y humana incomparable. Entre la realidad y el sueño, lo consciente y la penumbra, Harrison podía permitirse recordar al cuarteto con amor y sin rencores.

George estaba preparado para morir, se sabía amado por millones de personas en todo el planeta. Se disponía a abandonar un lugar al que siempre consideró una escala solamente.

¡George forever!

Arturo García Alcocer

Aclaración de clínica del Issste en Mérida

En relación con el texto publicado en la sección El Correo Ilustrado en el que se señalan presuntas deficiencias en la atención del servicio de hemodiálisis, en particular a un paciente en la Clínica Hospital Mérida, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) informa lo siguiente:

1. Una de las sesiones programadas no pudo realizarse debido a una descompostura en la máquina de hemodiálisis, la cual fue atendida de inmediato.

Es importante precisar que este servicio no es subrogado, sino propio de la unidad, y que los días 23, 25 y 27 de noviembre el paciente recibió su tratamiento con normalidad, refrendando el compromiso institucional de brindarle una atención digna, continua y de calidad.

2. La suspensión temporal de la planta de ósmosis respondió a trabajos de mantenimiento indispensables para garantizar la seguridad de las y los pacientes durante sus tratamientos. En ningún momento se interrumpió la atención, ya que las sesiones de hemodiálisis fueron brindadas en el Hospital Regional.