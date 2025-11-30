Discrepa de Octavio Paz sobre los mexicanos
iscrepo de Octavio Paz. No somos hijos de la chingada. En realidad, Malintzin se cogió a Cortés y los mestizos somos más indios que españoles.
Armando Bartra
A 24 años de la muerte de George Harrison
Hace 24 años, el 29 de noviembre de 2001, el beatle místico se fue de este mundo material.
George Harrison reflejó en sus canciones un gran misticismo Entre otras muchas cualidades, George se preparó para morir. Recuerdo que antes de ir al viaje a través del universo, expresó una frase que me impactó: “Estoy preparado para morir. Conozco lo que viene”.
Admiro mucho a George e irremediablemente todos los días, esté donde esté, escucho Here Comes The Sun.
El lunes 12 de noviembre, en Nueva York, se había reunido por última vez con Paul y Ringo. Hablaron de los comienzos en Liverpool, de su estancia en Hamburgo, de The Beatles. Habían reído y bromeado. Por fin, estaban en paz.
George Harrison disfrutaba del recuerdo de una proeza musical y humana incomparable. Entre la realidad y el sueño, lo consciente y la penumbra, Harrison podía permitirse recordar al cuarteto con amor y sin rencores.
George estaba preparado para morir, se sabía amado por millones de personas en todo el planeta. Se disponía a abandonar un lugar al que siempre consideró una escala solamente.
¡George forever!
Arturo García Alcocer
Aclaración de clínica del Issste en Mérida
En relación con el texto publicado en la sección El Correo Ilustrado en el que se señalan presuntas deficiencias en la atención del servicio de hemodiálisis, en particular a un paciente en la Clínica Hospital Mérida, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) informa lo siguiente:
1. Una de las sesiones programadas no pudo realizarse debido a una descompostura en la máquina de hemodiálisis, la cual fue atendida de inmediato.
Es importante precisar que este servicio no es subrogado, sino propio de la unidad, y que los días 23, 25 y 27 de noviembre el paciente recibió su tratamiento con normalidad, refrendando el compromiso institucional de brindarle una atención digna, continua y de calidad.
2. La suspensión temporal de la planta de ósmosis respondió a trabajos de mantenimiento indispensables para garantizar la seguridad de las y los pacientes durante sus tratamientos. En ningún momento se interrumpió la atención, ya que las sesiones de hemodiálisis fueron brindadas en el Hospital Regional.
Actualmente, la planta de ósmosis opera al 100 por ciento.
Unidad de Comunicación Social
Celebra el relevo de Ernestina Godoy en la fiscalía general
¡Excelente! Ernestina Godoy seguramente va a agilizar que dejen de estar adormecidos casos graves en la Fiscalía General de la República, que múltiples son: el cártel inmobiliario, el huachicol, el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, o el fraude contra el abogado Juan Collado, por mencionar sólo algunos.
¡Bienvenida!
José Lavanderos
Trump vende “orden” por caridad, señala
Trump expresa en su homilía,
predicando fobia extraña,
mientras la historia lo engaña
con su propia hipocresía.
La CIA siembra la ironía,
y él culpa a la humanidad,
vende “orden” por caridad,
más su cruzada que es obvia,
justifica xenofobia
disfrazando su maldad.
Guadalupe Martínez Galindo
Invitación
Plantón por el genocidio perpetrado en Palestina
Nuestro reconocimiento y admiración a las compañeras y compañeros que a través de cielo, mar y tierra han persistido en romper el cerco militar israelí de hambre impuesto a la población gazatí, quienes hoy, de manera pueril son señalados como “terroristas”, al igual que a quienes trabajamos por detener el terror que se está viviendo en Palestina nos acusan de apoyar el terrorismo. En ambos casos no se trata de terroristas o terrorismo, se trata de humanismo, así como tampoco se trata de antisemitismo, sino de antisionismo.
Te esperamos hoy, como todos los domingos, en el plantón por Palestina en el Ángel de la Independencia, de las 12 a las 14 horas.
Iriana de la Vega, Guillermina Torres, Mónica Soto, Norma Mendoza, Silvia Ramos, Alberto Escalante, Maria Elena Chávez Josefina Mena, Columba Jiménez, Pablo Moctezuma, Carlos Luna, Leonardo García, José Librado, Arturo Escobedo, Arturo Hurtado, Francisco Rosas, Javier Bautista, Jesús Machorro, Armando Martínez, Rogelio Rueda y Gilberto García