▲ En Sri Lanka, con mascotas y pertenencias rescatadas, habitantes de Wellampitiya cruzan una carretera inundada. Foto Afp

Afp, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 19

Agam. Cerca de 600 personas murieron y decenas continúan desaparecidas en las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales que azotan Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka, de acuerdo con los últimos datos oficiales. Mientras, los equipos de rescate aprovecharon una mejora en las condiciones climáticas para continuar con las operaciones de búsqueda.

Las imágenes de poblaciones inundadas, residentes atrapados por el agua y deslizamientos de tierra se repiten en esos cuatro países, tras las precipitaciones en el sur y el sureste de Asia desde hace varios días.

La agencia indonesia de gestión de desastres informó de más de 300 muertos, las autoridades tailandesas de por lo menos 162 en el sur del país, el gobierno esrilanqués de 153 y las autoridades malasias de dos fallecidos.

En Indonesia, las provincias más afectadas son Sumatra Septentrional, Sumatra Occidental y en la región de Aceh. “El agua ha retrocedido en nuestra casa, pero todo está cubierto de barro”, lamenta Novia, residente de Pidie, en Aceh.

Firda Yusra relató que tuvo que huir de su casa con su familia para guarecerse en una mezquita cercana, con otras mil personas. “Aquí comemos cualquier cosa que esté al alcance”, dijo.

En Tailandia, en una de las peores inundaciones de la década, las aguas subieron hasta tres metros en la sureña provincia de Songkhla.

Para suplir las morgues desbordadas se movilizaron camiones frigoríficos para almacenar cadáveres.

El viernes, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, visitó un refugio en el distrito de Hat Yai, uno de los más golpeados, y pidió disculpas por “haber permitido” que la tragedia sucediera durante su gobierno.