Agam. Cerca de 600 personas murieron y decenas continúan desaparecidas en las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales que azotan Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka, de acuerdo con los últimos datos oficiales. Mientras, los equipos de rescate aprovecharon una mejora en las condiciones climáticas para continuar con las operaciones de búsqueda.
Las imágenes de poblaciones inundadas, residentes atrapados por el agua y deslizamientos de tierra se repiten en esos cuatro países, tras las precipitaciones en el sur y el sureste de Asia desde hace varios días.
La agencia indonesia de gestión de desastres informó de más de 300 muertos, las autoridades tailandesas de por lo menos 162 en el sur del país, el gobierno esrilanqués de 153 y las autoridades malasias de dos fallecidos.
En Indonesia, las provincias más afectadas son Sumatra Septentrional, Sumatra Occidental y en la región de Aceh. “El agua ha retrocedido en nuestra casa, pero todo está cubierto de barro”, lamenta Novia, residente de Pidie, en Aceh.
Firda Yusra relató que tuvo que huir de su casa con su familia para guarecerse en una mezquita cercana, con otras mil personas. “Aquí comemos cualquier cosa que esté al alcance”, dijo.
En Tailandia, en una de las peores inundaciones de la década, las aguas subieron hasta tres metros en la sureña provincia de Songkhla.
Para suplir las morgues desbordadas se movilizaron camiones frigoríficos para almacenar cadáveres.
El viernes, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, visitó un refugio en el distrito de Hat Yai, uno de los más golpeados, y pidió disculpas por “haber permitido” que la tragedia sucediera durante su gobierno.
La administración tailandesa puso en marcha ayudas para los afectados, incluida una indemnización hasta de 62 mil dólares en algunos casos.
En la vecina Malasia, las mayores afectaciones ocurrieron en el norte, en el estado de Perlis, fronterizo con la provincia tailandesa de Songkhla, donde el número de muertos continuó aumentando a medida que los rescatistas accedían a áreas residenciales que habían estado sumergidas.
Más al oeste, en Sri Lanka, el anegamiento y los aludes provocados por las tormetnas han obligado a cerca de 80 mil personas a guarecerse en refugios temporales, y 191 están desaparecidas.
El gobierno de la isla declaró estado de emergencia y pidió asistencia internacional.
La temporada anual del monzón, entre junio y septiembre, suele causar fuertes lluvias que provocan tragedias, pero este año una tormenta tropical agravó las condiciones.
En Indonesia y Tailandia, el número de víctimas mortales es uno de los peores de los últimos años por inundaciones.
Según los científicos, el calentamiento global provocado por la actividad humana hace que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes, mortíferos y destructivos.
Por cada grado adicional en el planeta, la atmósfera puede contener siete por ciento más de humedad, con precipitaciones más intensas, advierten especialistas.