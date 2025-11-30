Factible, acuerdo para terminar la guerra con Moscú: Zelensky
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 19
Kiev. En Kiev, más de 10 horas de bombardeos con drones rusos dejaron ayer al menos tres muertos, 29 heridos y medio millón de habitantes sumidos en la oscuridad, sin electricidad, en la capital ucrania, informaron autoridades.
El jefe de la administración militar de Ucrania, Timur Tkachenko, indicó que los ataques dejaron dos muertos. A su vez, una mujer falleció y ocho personas más resultaron heridas en un ataque combinado de misiles y drones en la región más amplia de la capital, según la policía regional.
Al menos ocho de los heridos fueron trasladados a un hospital, incluido un niño de 13 años y una mujer que está grave; el resto pudo ser atendido por los servicios de emergencia locales. Tkachenko informó en redes sociales que “las operaciones de rescate de emergencia y la eliminación de las consecuencias del ataque enemigo continúan en todos lados”.
En su primera valoración tras la ofensiva, el ministerio de Energía de Ucrania reportó en su cuenta de Telegram que “más de medio millón de consumidores se han quedado sin electricidad en Kiev, a los que hay que sumar otros 100 mil en la región entera y 8 mil en la de Jarkov”.
Añadió que “los trabajos de restablecimiento de emergencia ya están en marcha donde la situación de seguridad lo permite. Los trabajadores del sector energético están haciendo todo lo posible para restablecer el suministro a todos los usuarios lo antes posible”.
En medio de la embestida, el presidente ucranio, Volodymir Zelensky, afirmó que ve “factible” lograr un acuerdo para el fin de la guerra con Rusia “en los próximos días”.
Destacó que la delegación de su país para las negociaciones ya se encuentra en Estados Unidos para “seguir con el diálogo sobre la base de los puntos de Ginebra. La diplomacia sigue activa. La delegación tiene las directrices necesarias, y espero que los chicos trabajen conforme a unas claras prioridades” del país, apuntó. También se refirió a la ofensiva rusa “a gran escala” con drones y misiles contra la infraestructura eléctrica, a lo que agregó: “Rusia no cambia de táctica y sigue intentando infligir este tipo de dolor antes del invierno”.
Moscú, en tanto, sufrió un ataque con drones navales que dañó una gran terminal petrolera cerca del puerto de Novorossiysk, en el sur de Rusia. “Tras un ataque terrorista perpetrado por embarcaciones no tripuladas el punto de amarre único número 2 sufrió daños importantes”, expuso el consorcio del oleoducto del caspio, que gestiona aproximadamente uno por ciento del suministro mundial de petróleo.
A su vez, el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, y el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, se reunirán hoy con la delegación de negociadores ucranios en Florida para conversar sobre el plan de Washington para poner fin al conflicto bélico de tres años con Moscú.