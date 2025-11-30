▲ En Vyshhorod, en la periferia de Kiev, un edificio arde tras los ataques aéreos. Foto Ap

Ap, Afp y Europa Press

Kiev. En Kiev, más de 10 horas de bombardeos con drones rusos dejaron ayer al menos tres muertos, 29 heridos y medio millón de habitantes sumidos en la oscuridad, sin electricidad, en la capital ucrania, informaron autoridades.

El jefe de la administración militar de Ucrania, Timur Tkachenko, indicó que los ataques dejaron dos muertos. A su vez, una mujer falleció y ocho personas más resultaron heridas en un ataque combinado de misiles y drones en la región más amplia de la capital, según la policía regional.

Al menos ocho de los heridos fueron trasladados a un hospital, incluido un niño de 13 años y una mujer que está grave; el resto pudo ser atendido por los servicios de emergencia locales. Tkachenko informó en redes sociales que “las operaciones de rescate de emergencia y la eliminación de las consecuencias del ataque enemigo continúan en todos lados”.

En su primera valoración tras la ofensiva, el ministerio de Energía de Ucrania reportó en su cuenta de Telegram que “más de medio millón de consumidores se han quedado sin electricidad en Kiev, a los que hay que sumar otros 100 mil en la región entera y 8 mil en la de Jarkov”.

Añadió que “los trabajos de restablecimiento de emergencia ya están en marcha donde la situación de seguridad lo permite. Los trabajadores del sector energético están haciendo todo lo posible para restablecer el suministro a todos los usuarios lo antes posible”.