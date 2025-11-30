Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 18
Ginebra. Israel sostiene “una política estatal de facto de tortura organizada y generalizada”, afirmó este fin de semana la Organización de Naciones Unidas (ONU) en un nuevo informe en el que planteó preocupaciones sobre la impunidad de las fuerzas de seguridad israelíes por los crímenes de guerra cometidos en la franja de Gaza.
En un documento, el Comité de la ONU contra la Tortura pidió a Israel crear una comisión de investigación para esclarecer “todas las denuncias de tortura” cometidas en el marco de su guerra contra Hamas.
Además, reclamó una comisión “independiente, imparcial y eficaz” para “examinar e investigar todas las denuncias”, así como los “malos tratos cometidos durante el actual conflicto armado”, con el fin de enjuiciar a “los responsables, incluidos los oficiales de alto rango”.
Entre las torturas señaladas en los informes de diversos órganos de la ONU y otras organizaciones no gubernamentales figuran “palizas severas, incluso en los genitales, descargas eléctricas y privación de alimentos” o simulación de ahogamiento.
El informe criticó la falta de un instrumento dentro de la legislación interna de Israel que tipifique el delito de tortura; incluso resaltó que bajo la denominada “defensa del estado de necesidad”, las fuerzas policiales y militares israelíes pueden “eximirse de su responsabilidad” cuando ejercen violencia física en los interrogatorios.
De la misma manera, el organismo de Naciones Unidas reprochó a Tel Aviv la utilización de “medios especiales” como métodos de coerción para interrogar a los presos, los cuales no son conocidos públicamente.
La violencia ejercida por los colonos israelíes en Cisjordania reocupada, así como las detenciones administrativas de los ciudadanos palestinos que viven en este territorio, también alcanzaron “niveles sin precedentes”.
Asimismo, condenó “inequívocamente el ataque perpetrado por Hamas y otros grupos contra Israel el 7 de octubre de 2023”, pero expresó su “profunda preocupación por el carácter desproporcionado de la respuesta israelí a esos ataques”.
Sobre los niños gazatíes clasificados como presos de seguridad, dijo que “tienen severas restricciones en el contacto familiar, pueden ser recluidos en régimen de aislamiento y no tienen acceso a la educación, lo cual viola las normas internacionales”, por lo que instó a Israel a modificar sus leyes para que el régimen de aislamiento no se utilice contra los menores, expuso The Guardian.
El invierno amenaza a los niños de la franja
El Fondo de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reiteró el peligro que enfrentan los menores palestinos en el enclave frente a la llegada de las duras temperaturas invernales, y señaló que casi 9 mil 300 menores de cinco años se encuentran en vulnerabilidad extrema a causa de la desnutrición aguda.
“Demasiados niños en Gaza continúan padeciendo hambre, enfermedades y exposición al frío, condiciones que ponen en riesgo sus vidas. Cada minuto cuenta para proteger a estos niños”, declaró Catherine Russell, directora ejecutiva de la agencia.