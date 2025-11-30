▲ Más de 9 mil infantes se encuentran en vulnerabilidad extrema por la desnutrición aguda. Foto Ap

Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 18

Ginebra. Israel sostiene “una política estatal de facto de tortura organizada y generalizada”, afirmó este fin de semana la Organización de Naciones Unidas (ONU) en un nuevo informe en el que planteó preocupaciones sobre la impunidad de las fuerzas de seguridad israelíes por los crímenes de guerra cometidos en la franja de Gaza.

En un documento, el Comité de la ONU contra la Tortura pidió a Israel crear una comisión de investigación para esclarecer “todas las denuncias de tortura” cometidas en el marco de su guerra contra Hamas.

Además, reclamó una comisión “independiente, imparcial y eficaz” para “examinar e investigar todas las denuncias”, así como los “malos tratos cometidos durante el actual conflicto armado”, con el fin de enjuiciar a “los responsables, incluidos los oficiales de alto rango”.

Entre las torturas señaladas en los informes de diversos órganos de la ONU y otras organizaciones no gubernamentales figuran “palizas severas, incluso en los genitales, descargas eléctricas y privación de alimentos” o simulación de ahogamiento.

El informe criticó la falta de un instrumento dentro de la legislación interna de Israel que tipifique el delito de tortura; incluso resaltó que bajo la denominada “defensa del estado de necesidad”, las fuerzas policiales y militares israelíes pueden “eximirse de su responsabilidad” cuando ejercen violencia física en los interrogatorios.

De la misma manera, el organismo de Naciones Unidas reprochó a Tel Aviv la utilización de “medios especiales” como métodos de coerción para interrogar a los presos, los cuales no son conocidos públicamente.