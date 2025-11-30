▲ Dos menores desplazados se entretienen en un auto en el vecindario de Tel al Hawa, el cual quedó inutilizado por los ataques. Foto Afp

Reuters, Europa Press, Ap y Afp

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 18

Gaza. El saldo de víctimas a causa de la guerra de Israel contra la franja de Gaza superó la cifra de 70 mil palestinos asesinados desde el 7 de octubre de 2023, de acuerdo con cifras difundidas ayer por el ministerio de Salud palestino, mientras que la ofensiva militar de Tel Aviv continúa sobre el enclave a pesar del alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

El reporte se produjo mientras el ejército israelí avanzaba con ataques en la localidad de Bani Suheila, en Jan Yunis, que saldaron con la muerte de dos niños: los hermanos Juma Tamer, de 11 años, y Fadi, de 8. El bombardeo ocurrió cerca de la escuela de Al Farabi, zona libre de hostilidades conforme a las actuales posiciones israelíes en la línea amarilla de Gaza.

“Las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron a dos sospechosos que cruzaron la línea amarilla, realizaron actividades sospechosas y se acercaron a las tropas en el sur de Gaza, lo que representaba una amenaza inmediata. Las FDI eliminaron a los sospechosos para terminar la amenaza”, comunicó el ejército israelí.

“Son niños; ¿qué hicieron? No tienen misiles ni bombas; fueron a buscar leña para que su padre pudiera encender una fogata”, dijo Mohamed Abu Assi, familiar de los menores, a Reuters durante el funeral.

Estiman 10 mil cuerpos bajo los escombros

La Defensa Civil de Gaza, un grupo de operaciones de emergencia y rescate, continúa excavando bajo los escombros en busca de 10 mil cuerpos desaparecidos, luego de dos años de bombardeos israelíes sobre el enclave costero, informó The Intercept.

“Excavamos desde arriba, techo por techo”, relató Nooh al Shaghnobi, de 24 años, actual miembro de los equipos de recuperación de cuerpos y sobrevivientes en Gaza. Durante una operación de rescate de restos, tras una ofensiva israelí contra una vivienda que dejó al menos 30 muertos de una misma familia, “caminamos 12 metros bajo los escombros”.