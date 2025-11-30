Mundo
Protestan contra nueva organización de AfD en Alemania
 
Periódico La Jornada
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 17

Giessen. Miles de manifestantes se reunieron ayer en la ciudad alemana de Giessen para protestar contra la nueva organización juvenil del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). La policía utilizó gas pimienta y cañones de agua para dispersar a las personas que ignoraron las advertencias de retirarse. La reciente organización sustituye a “Junge Alternative” (Joven Alternativa), que fue disuelta a principios de año por el partido después de que los servicios de inteligencia la clasificaran como grupo extremista.

