De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 17

Florida. El Comando de Defensa Aeroespacial de Estados Unidos (Norad) interceptó ayer una aeronave civil que violó el “espacio aéreo restringido temporal de vuelo” sobre Palm Beach, Florida. El presidente estadunidense, Donald Trump, se encontraba en su residencia de Mar-a-Lago en ese estado. La aeronave fue escoltada fuera del área de forma segura siguiendo los procedimientos estándar, informó la agencia. “Se recuerda a los pilotos de aviación general revisar los avisos a los aviadores antes de cada vuelo y que deben seguir los procedimientos sobre restricciones de vuelo. De ser necesario, los aviones de Norad responderán a las aeronaves que violen las restricciones del espacio aéreo y tomarán las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento, una situación que recomendamos a todos los pilotos evitar”, señaló el comunicado del comando. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el Norad ha respondido a más de 40 rutas de interés que violan el espacio aéreo restringido.