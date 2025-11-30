El mandatario rechaza una investigación publicada en dos medios
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 17
Bogotá. El presidente colombiano, Gustavo Petro, desmintió este fin de semana investigaciones periodísticas que revelaron supuestas filtraciones de información estatal de seguridad a un grupo armado ilegal y aseguró que se pretende dar un golpe político a su gobierno con efecto electoral.
La investigación, publicada en dos medios de comunicación días atrás, sugiere presuntos nexos entre un general del ejército y un alto funcionario de inteligencia con disidencias de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no se acogieron al acuerdo de paz con el Estado en 2016.
Al someter a un programa de inteligencia artificial la información publicada por uno de los medios, que no corresponde a la investigación que debe adelantar la fiscalía del país, se determinó que “eran conversaciones construidas artificialmente”, afirmó Petro en un mensaje en directo a la población, a través de los medios estatales.
Golpe político por el proceso electoral, acusa
Según el mandatario la presentación de “un escándalo” tiene la intención de “golpear políticamente al gobierno porque estamos en épocas electorales”, agregó.
Petro, primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia, concluye su mandato en agosto de 2026. La Constitución no permite la relección inmediata, por lo que ha llamado a sus seguidores a buscar el triunfo de Pacto Histórico, la coalición que lo auspició.
Sobre la sanción administrativa impuesta la víspera por el Consejo Nacional Electoral a encargados de la campaña de 2022 por exceder los límites de gastos permitidos y financiamiento de fuentes prohibidas, el presidente colombiano reiteró que “nos están juzgando nuestros rivales políticos, nosotros no admitimos eso”, dijo en alusión a los magistrados del organismo.
El jefe de Estado negó el uso de dinero ilegal en su campaña electoral, así como los excesos de gastos, pues afirmó que se están contabilizando costos de un evento de festejo posterior a ganar la presidencia, sin que aquello corresponda a la campaña, así como otras imprecisiones, aseveró.