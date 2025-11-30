Ap

Domingo 30 de noviembre de 2025

Bogotá. El presidente colombiano, Gustavo Petro, desmintió este fin de semana investigaciones periodísticas que revelaron supuestas filtraciones de información estatal de seguridad a un grupo armado ilegal y aseguró que se pretende dar un golpe político a su gobierno con efecto electoral.

La investigación, publicada en dos medios de comunicación días atrás, sugiere presuntos nexos entre un general del ejército y un alto funcionario de inteligencia con disidencias de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no se acogieron al acuerdo de paz con el Estado en 2016.

Al someter a un programa de inteligencia artificial la información publicada por uno de los medios, que no corresponde a la investigación que debe adelantar la fiscalía del país, se determinó que “eran conversaciones construidas artificialmente”, afirmó Petro en un mensaje en directo a la población, a través de los medios estatales.

Golpe político por el proceso electoral, acusa

Según el mandatario la presentación de “un escándalo” tiene la intención de “golpear políticamente al gobierno porque estamos en épocas electorales”, agregó.