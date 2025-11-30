Ángel González

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 16

Caracas. El gobierno de Venezuela rechazó ayer mediante un comunicado oficial el mensaje difundido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que pidió a aerolíneas y pilotos considerar que el espacio aéreo venezolano “permanecerá cerrado en su totalidad”.

Caracas calificó el acto como una “amenaza colonialista” y una pretensión de “aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de Estados Unidos en Venezuela”.

Además, consideró insólito que el mandatario estadunidense intente “dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano”.

“Este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del derecho internacional y que se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país, con pretensiones coloniales sobre nuestra región de América Latina y el Caribe, negando el derecho internacional”, consigna el texto.

Expone cancillería leyes internacionales vulneradas

El documento, publicado en redes sociales por el canciller Yván Gil, expuso las regulaciones internacionales que Washington estaría violando al pretender cerrar el espacio aéreo venezolano.

Aseguró que se trata de una amenaza explícita de uso de la fuerza, prohibida de forma clara e inequívoca por el artículo 2, numeral 4, de la Carta de Naciones Unidas.

Asimismo, viola el artículo 1 de dicha carta, que consagra como propósito fundamental el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Menciona también las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional y el Convenio de Chicago de 1944, cuyo artículo 1 reconoce de manera categórica que “cada Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio”.

El gobierno bolivariano también advirtió que “Venezuela no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero” y deja claro que ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional”.