Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 22

Mazatlán, Sin., El gobierno de Rubén Rocha Moya heredó adeudos por 17 mil 141 millones de pesos de sus antecesores, los ex priístas Mario López Valdez (2011-2016) y Quirino Ordaz Coppel (2017-2021), afirmó Joaquín Landeros Guicho, secretario de Administración y Finanzas estatal, después de entregar la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026.

El gobierno plantea un gasto anual de 78 mil 344 millones de pesos, y el plan lo somete a su revisión y eventual aprobación a los diputados locales de la 65 legislatura.

El funcionario estatal realizó un recuento de los retos financieros de la actual administración, a cargo del morenista Rocha Moya, desde 2021.

Expuso que entre omisiones, sentencias y adeudos heredados de las administraciones de López Valdez (PAN-PRD) y Ordaz Coppel (PRI-PVEM), suman más de 17 mil millones de pesos.

Detalló que la gestión de Rubén Rocha pagó en 2021 el aguinaldo por mil 411 millones que dejó pendiente Quirino Ordaz; además, cubrió los ahorros de mil 419 millones de pesos a 95 mil trabajadores activos y jubilados, recursos que deberían estar reservados en cuentas de ahorro del gobierno.

También, detalló, se acató una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reintegrar 2 mil 300 millones de pesos cobrados en exceso por el Servicio de Administración Tributaria del estado de Sinaloa (SATES), en 2020. Este monto, el cual Ordaz Coppel no regularizó, es equivalente a un año de obra pública estatal.