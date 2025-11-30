Presentan al Legislativo su propuesta de egresos para el próximo año
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 22
Mazatlán, Sin., El gobierno de Rubén Rocha Moya heredó adeudos por 17 mil 141 millones de pesos de sus antecesores, los ex priístas Mario López Valdez (2011-2016) y Quirino Ordaz Coppel (2017-2021), afirmó Joaquín Landeros Guicho, secretario de Administración y Finanzas estatal, después de entregar la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026.
El gobierno plantea un gasto anual de 78 mil 344 millones de pesos, y el plan lo somete a su revisión y eventual aprobación a los diputados locales de la 65 legislatura.
El funcionario estatal realizó un recuento de los retos financieros de la actual administración, a cargo del morenista Rocha Moya, desde 2021.
Expuso que entre omisiones, sentencias y adeudos heredados de las administraciones de López Valdez (PAN-PRD) y Ordaz Coppel (PRI-PVEM), suman más de 17 mil millones de pesos.
Detalló que la gestión de Rubén Rocha pagó en 2021 el aguinaldo por mil 411 millones que dejó pendiente Quirino Ordaz; además, cubrió los ahorros de mil 419 millones de pesos a 95 mil trabajadores activos y jubilados, recursos que deberían estar reservados en cuentas de ahorro del gobierno.
También, detalló, se acató una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reintegrar 2 mil 300 millones de pesos cobrados en exceso por el Servicio de Administración Tributaria del estado de Sinaloa (SATES), en 2020. Este monto, el cual Ordaz Coppel no regularizó, es equivalente a un año de obra pública estatal.
Dichos gobiernos incumplieron también con informar el destino de más de 2 mil 600 millones de pesos de retenciones de prestaciones a 14 mil 900 trabajadores jubilados.
Recordó que, el 5 de noviembre, el gobierno estatal finalizó el pago de 2 mil 992 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, derivado de un crédito fiscal de la Universidad Autónoma de Sinaloa, derivado de omisiones de pagos de impuesto sobre la renta en el periodo 2015-2019.
Saneamiento de las finanzas
Landeros Guicho precisó que esta administración trabaja en el saneamiento de las finanzas estatales, por lo que estiman que al concluir el gobierno, en 2027, habrán liquidado 14 mil 272 millones de pesos de la deuda total heredada.
Precisó que la propuesta de presupuesto 2026 incluye recursos significativos para obras públicas, como carreteras, infraestructura educativa, agua potable, drenaje, vialidades y rehabilitación de áreas deportivas y de movilidad.
En seguridad pública, se propone un aumento de 22.5 por ciento (451 millones de pesos), para ejercer un total de 2 mil 472 millones de pesos.
Si se avala el presupuesto del Ejecutivo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa recibirá mil 203 millones de pesos (63 millones adicionales respecto de 2025), recursos que serán destinados, entre otras cosas, a un proyecto de Policía Cibernética y la contratación de 40 nuevas plazas para fortalecer la procuración de justicia.