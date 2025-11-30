Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 22

Morelia, Mich., Es paradójico que en zonas de mayor producción y exportación de limón, aguacate y berries como el valle de Apatzingán y regiones de Uruapan y Zamora, sea también donde se concentra de manera considerable la violencia y la de-sigualdad social, acusó la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del estado, Fabiola Alanís Sámano.

En el valle de Apatzingán se producen al año cerca de un millón de toneladas de limón, que genera ingresos anuales de al menos 50 mil millones de pesos; mientras en 67 municipios de Michoacán, en una superficie de 180 mil hectáreas, se cultivan aproximadamente 2 millones de toneladas de aguacate, lo que deja una derrama de 100 mil millones de pesos al año, cantidad similar al presupuesto anual de la entidad, apuntó la también coordinadora de la bancada morenista del Congreso local.

No obstante lo anterior, apenas 10 por ciento de las ganancias las reciben los trabajadores que laboran en la producción y corte de la fruta.

“Por mucho, en este sector se observan los altos niveles de explotación y de distribución desigual de la riqueza, y no es menor porque lo que genera este cultivo en un año es el equivalente al presupuesto anual de la administración de Michoacán, poco más de 100 mil millones de pesos, entre el sector exportador y el mercado interno”, precisó.

La legisladora de Morena señaló que las condiciones adversas son las mismas en las áreas limoneras y en los campos de berries de Zamora y Los Reyes, donde la mayoría de trabajadores son mujeres. “Casi nadie tiene garantías laborales, porque en Michoacán de los 490 mil afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sólo 5 por ciento son jornaleros agrícolas”.

En los tres años recientes, el gobierno del estado y autoridades federales del IMSS han tratado que los productores de aguacate y berries, principalmente, otorguen esta prestación a los trabajadores, incluso se habló del tema con directivos de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, quienes estuvieron de acuerdo, pero la respuesta ha sido lenta, a decir de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán.