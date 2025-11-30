De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 21

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) afirmó que los temas relacionados con infraestructura, abasto de insumos y condiciones laborales forman parte del trabajo permanente de fortalecimiento institucional, y se atienden de manera continua en el Hospital Regional de Oaxaca.

En una tarjeta informativa, puntualizó que en ejercicio del derecho de réplica a la nota publicada el 27 de noviembre en La Jornada con el encabezado “Hospital Regional del Issste en Oaxaca está a punto de colapsar”, aseveró que dicha afirmación no corresponde a la realidad y carece de sustento.

Sostuvo que el nosocomio “mantiene abasto de medicamentos e insumos de 96 por ciento; las claves restantes se encuentran en proceso de adquisición conforme a los procedimientos autorizados, además de que se realizan las gestiones necesarias en caso de faltante para entregar al derechohabiente, por protocolo nacional”.