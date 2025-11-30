Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 21
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) afirmó que los temas relacionados con infraestructura, abasto de insumos y condiciones laborales forman parte del trabajo permanente de fortalecimiento institucional, y se atienden de manera continua en el Hospital Regional de Oaxaca.
En una tarjeta informativa, puntualizó que en ejercicio del derecho de réplica a la nota publicada el 27 de noviembre en La Jornada con el encabezado “Hospital Regional del Issste en Oaxaca está a punto de colapsar”, aseveró que dicha afirmación no corresponde a la realidad y carece de sustento.
Sostuvo que el nosocomio “mantiene abasto de medicamentos e insumos de 96 por ciento; las claves restantes se encuentran en proceso de adquisición conforme a los procedimientos autorizados, además de que se realizan las gestiones necesarias en caso de faltante para entregar al derechohabiente, por protocolo nacional”.
Aseguró que los desperfectos señalados han sido atendidos actualmente y los servicios operan con normalidad.
Además, señaló la institución en el comunicado, se tienen programados más trabajos de mantenimiento, de manera que no se comprometa la atención de los pacientes.
“Es falso que exista cualquier tipo de represalia contra el personal por reportar fallas; por el contrario, se les ha solicitado informar oportunamente cualquier incidencia para su atención inmediata”, expuso.
Abierto al diálogo
“EI Issste reitera su disposición al diálogo con el personal y representantes sindicales, a la vez que refrenda su compromiso con la mejora continua de los servicios.”