Tianguistas de medio siglo en el Centro aseguran que fueron presionados a firmar que se retirarán el 7 de diciembre
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 21
Cuernavaca, Mor., Comerciantes con medio siglo de vender en la plaza cívica de Tepoztlán denunciaron que los recientes intentos de desalojo que han enfrentado con grupos de choque y funcionarios del ayuntamiento, apoyados de policías estatales y municipales, están motivados por la reactivación de un proyecto de modernización del centro histórico de este pueblo mágico.
Según los afectados, el plan se remonta a gobiernos pasados, tanto estatales como locales, y ahora la administración de la gobernadora Margarita González Saravia y la alcaldía a cargo del independiente Perseo Quiroz Rendón pretenden impulsarlo.
Los vendedores aseguraron que han resistido dos operativos policiacos y señalaron que dichas acciones buscan despejar la zona como parte de la estrategia para concretar la polémica obra.
“Hay un proyecto real que pretende modificar el Centro de Tepoztlán; incluso existe una maqueta de cómo quedaría; aunque primero deben sacar todo el comercio y dejarlo libre para los negocios elegantes (las franquicias), con gente bonita”, sostuvieron.
“El proyecto está en la presidencia municipal”, afirmó María Reyes Castañeda, con 40 años de vender sus artesanías en el lugar.
Acusó que les han dicho que “afean la plaza con sus lonas”, porque el gobierno local pretende modificar la cabecera municipal.
Todas las acciones de Perseo Quiroz, insistió, están encaminadas a sacar a los expendedores y cerrar la escuela secundaria Jesús Conde Rodríguez para liberar el Centro Histórico y dejarlo al comercio extranjero o nacional.
En 2001, Tepoztlán fue nombrado Pueblo Mágico, aunque, según los comerciantes inconformes, la denominación sólo les causó más perjuicios que beneficios, pues los quieren retirar.
Reyes Castañeda, de 61 años de edad, recordó que en una asamblea popular se aceptó la denominación, la cual incluyó el mercado sobre ruedas, el cual ha estado en la plaza cívica desde hace medio siglo.
Expuso que el 27 de noviembre firmaron con el presidente municipal un acuerdo “de manera obligada”, en el que los vendedores “aceptaron” retirarse el próximo 7 de diciembre.
Perseo Quiroz, afirma, ha emprendido una campaña contra ellos para que abandonen “sí o sí” el Centro. Además, dijo, han violado los derechos humanos, pues se valieron de grupos de choque para golpearlos y obligarlos a retirar sus estructuras, incluso los ha criminalizado y discriminado.
El alcalde “es un personaje muy prepotente, rencoroso, vengativo; cree que tiene mucho conocimiento y nos considera gente ignorante.
“Si piensa que puede pisotear nuestros derechos, no se lo vamos a permitir, y aunque fuéramos pequeñitos y muy indígenas, como él y sus funcionarios lo dicen, también somos gente digna y trabajadora que nos ganamos el pan con trabajo honrado”, puntualizó María Reyes.