Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 21

Cuernavaca, Mor., Comerciantes con medio siglo de vender en la plaza cívica de Tepoztlán denunciaron que los recientes intentos de desalojo que han enfrentado con grupos de choque y funcionarios del ayuntamiento, apoyados de policías estatales y municipales, están motivados por la reactivación de un proyecto de modernización del centro histórico de este pueblo mágico.

Según los afectados, el plan se remonta a gobiernos pasados, tanto estatales como locales, y ahora la administración de la gobernadora Margarita González Saravia y la alcaldía a cargo del independiente Perseo Quiroz Rendón pretenden impulsarlo.

Los vendedores aseguraron que han resistido dos operativos policiacos y señalaron que dichas acciones buscan despejar la zona como parte de la estrategia para concretar la polémica obra.

“Hay un proyecto real que pretende modificar el Centro de Tepoztlán; incluso existe una maqueta de cómo quedaría; aunque primero deben sacar todo el comercio y dejarlo libre para los negocios elegantes (las franquicias), con gente bonita”, sostuvieron.

“El proyecto está en la presidencia municipal”, afirmó María Reyes Castañeda, con 40 años de vender sus artesanías en el lugar.

Acusó que les han dicho que “afean la plaza con sus lonas”, porque el gobierno local pretende modificar la cabecera municipal.

Todas las acciones de Perseo Quiroz, insistió, están encaminadas a sacar a los expendedores y cerrar la escuela secundaria Jesús Conde Rodríguez para liberar el Centro Histórico y dejarlo al comercio extranjero o nacional.