Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 21

Guanajuato, Gto., El Congreso del estado avaló la reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para que el acoso sexual cometido por funcionarios sea una falta grave que se castigue con la separación del cargo o la inhabilitación.

A propuesta de la gobernadora panista, Libia García Muñoz Ledo, los diputados adicionaron el artículo 57 bis, que estipula: “cometerá acoso sexual el servidor público que con fines sexuales o lascivos, asedie, produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la persona, incluso si no existe una relación de subordinación”.

El apartado indica que se equiparan al acoso sexual los actos que impliquen violencia sexual en los términos del artículo 6, fracción V de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Explica que también comete esta falta quien realice actos de violencia sexual hacia otra persona que no sea servidora pública, valiéndose de su empleo en este sector.

Agrega que se castigará a quien permita, tolere o facilite la realización de conductas de acoso sexual, así como a quien grabe, reproduzca, fije, publique, ofrezca, almacene, exponga, envíe, transmita, importe o exporte imágenes, textos, sonidos o la voz de una persona funcionaria pública o no, sin consentimiento y con propósitos lascivos o eróticos.

En lo que va del año, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) recibió 23 denuncias por acoso sexual de mujeres que trabajan en cuatro dependencias estatales y en ocho gobiernos locales.

Del total de las acusaciones, 11 son de funcionarias estatales y 12 de municipales. La Prodheg investiga cinco casos en la Secretaría de Salud de la entidad, cuatro en la de Educación, uno en el Instituto de Seguridad Social estatal y otro en la Fiscalía General de la entidad.