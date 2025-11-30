▲ Policías municipales de Tula, Hidalgo, rumbo al bar La Resaka luego de un ataque armado. Foto de la cuenta de X @JJDiazMachuca

Nathali González e Isa Guarneros

La Jornada de Hidalgo y La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 20

Seis personas fallecidas y 10 lesionadas fue el saldo de un ataque armado perpetrado en el bar Resaka, del municipio de Tula, Hidalgo, informaron fuentes de seguridad.

De acuerdo con el reporte, la madrugada de ayer un comando irrumpió en el establecimiento ubicado en la carretera Jorobas-Tula, en la zona de El Llano Primera Sección, y abrió fuego contra los parroquianos.

Al momento en que los elementos de la corporación policiaca de Tula llegaron al negocio, los responsables habían huido.

En un inicio, los policías informaron de cuatro cuerpos dentro del establecimiento; sin embargo, fuentes de seguridad estatales confirmaron que dos personas más murieron mientras eran trasladadas para recibir atención médica en hospitales de Tula y Tepeji, por lo que la cifra de fallecidos se elevó a seis.

Además, se reportaron al menos 10 personas heridas que requirieron asistencia médica urgente.

Tras la huida de los agresores, se desplegó un operativo de búsqueda en el que participaron la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y la Guardia Nacional.

En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado resguardó el perímetro del bar y comenzó la investigación.

Las víctimas del ataque aún no han sido identificadas oficialmente. Sólo se confirmó que entre los ejecutados hay una mujer.

El gobierno de Hidalgo notificó que su gabinete de seguridad ordenó la búsqueda y aprehensión de los presuntos responsables del multihomicidio, así como que se incrementara el patrullaje policial. Este ataque ocurre en una zona donde son recurrentes las situaciones violentas. El contexto criminal ha sido expuesto este año por el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, quien ha señalado que los homicidios en la región de Tula derivan de una pugna interna por el control de la zona de la organización criminal el cártel de Los H, cuya estructura se encuentra en disputa tras el encarcelamiento de su líder.