▲ Decenas de viviendas resultaron dañadas tras un estallido en la colonia Los Olmos, municipio de Pesquería, Nuevo León. Foto Cuartoscuro

Vianney Carrera

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 20

Pesquería, NL., Tres personas fallecidas, seis heridas y 48 casas dañadas dejó la explosión de la noche del viernes originada por pirotecnia almacenada en un domicilio particular del municipio de Pesquería, precisó ayer Protección Civil (PC) de Nuevo León.

De acuerdo con la dependencia, el siniestro ocurrió alrededor de las 20:45 horas, en la calle Olmo Siberiano, número 510, colonia Los Olmos.

Erik Cavazos, director de PC estatal, explicó que de los 48 inmuebles perjudicados, dos de ellos tienen daño total y 46 afectaciones parciales.

“Lo que se pudo ver a los lados era material semejante a pirotecnia, tipo cohetes. La onda expansiva dañó otras casas. Hubo una fuga de gas y dos tuberías se prendieron.”

Señaló que en el domicilio donde se generó el estallido se almacenaban fuegos artificiales de manera ilegal.

Versiones de los vecinos coinciden en que en ese punto los residentes comerciaban cohetes y similares.

“La fuga de gas fue después de la explosión, tuvo que haber habido una chispa o algo en este almacenaje, el cual estaba de forma clandestina porque está prohibida tanto la venta, almacenamiento y uso de pirotecnia”, indicó el funcionario.

Los heridos son Ana Elizabeth Rodríguez, de 39 años, con fractura en mano y fémur; Jaime Martínez, de 29 años, con una contusión en cráneo y lesión ocular; Melany Ana Sofía, de un año 6 meses, sin especificación de lesiones; Dayra Jimena, de 15 años, con quemaduras de segundo y tercer grados en 100 por ciento de su cuerpo; Luka Azael, de tres años con posible trauma ótico e intoxicación por el humo, y Krisna Alizee, de 16 años, con heridas abrasivas en un área de la cabeza.