Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 7

La edición 11 del Festival Mundial de Cine de Veracruz reconoce a cintas independientes de bajo, micro y sin presupuesto de todo el mundo. Se inaugura mañana y finalizará el próximo sábado, tiempo en el que se proyectarán cerca de 100 cintas en diferentes sedes del puerto de Veracruz, con entrada gratuita.

Organizado por la Fundación 500 Años de la Vera Cruz, Mil Mentes por México y Prada Films, el encuentro fílmico otorgará por primera vez en 13 años, el premio especial Jeanette Eureka Tiburcio, dirigido a películas en cuyo tema destaque el humanismo.

El galardón lleva el nombre de la luchadora social y una de las principales promotoras del festival, presidenta de Mil Mentes por México, quien falleció en días recientes.

Además se entregará el premio Marcel Sisniega por amor al cine, reconocimiento que lleva el mismo nombre del difunto cineasta y maestro de ajedrez, fundador de la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel.

También la Asociación de Periodistas Iberoamericanos de Cine con sede en Madrid otorgará un premio a la mejor película iberoamericana.

El festival cuenta con las secciones de cortometrajes de animación, documental, experimental y ficción, como también largometrajes de ficción y documental de 32 países.