Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 6

La gran fiesta de la astronomía, conocida como la Noche de las Estrellas, cerró con una multitudinaria asistencia y más de 200 telescopios en las Islas de Ciudad Universitaria, donde fue cancelada la danza cósmica con figuras de colores en tercera dimensión que iban a realizar 250 drones y dicho espectáculo –dijeron los organizadores– se efectuará en otra ocasión.

Yair Krongold Herrera, director del Instituto de Astronomía, lamentó: “hoy se estuvo presentando contaminación electromagnética muy intensa que interfiere con la operación de los drones y hace que se pierda su control y estos se puedan precipitar al suelo. Ha sido una pena y se han hechos pruebas, pero por motivos de seguridad nos informaron que se tenía que cancelar el espectáculo esta noche, pero se va a reprogramar”.

En su 17 edición, el encuentro conmemoró el Año Internacional de la Ciencia y Tecnologías Cuánticas, los 10 años del Observatorio de Rayos Gamma HAWC, así como los 700 años de la fundación de Tenochtitlán. “Es un puente entre la ciencia y la imaginación, así como una experiencia para mirar hacia arriba y hacia adentro reconociendo que todos somos parte del universo”, refirieron los organizadores.

Un gran acercamiento a los misterios e inmensidades del universo se desarrolló durante siete horas en la famosa fiesta de divulgación científica gratuita, considerada la más importante de Iberoamérica, que se realizó ayer en las Islas de Ciudad Universitaria, donde fueron instalados infinidad de telescopios de todos tamaños y manufacturas por apasionados del espacio. Mientras la música, astronautas, danzas prehispánicas, actividades científicas, interactivas y de divulgación formaron parte de la nutrida jornada dedicada al cosmos y en homenaje a Julieta Fierro.

Planetarios, conferencias, talleres, experimentos, exhibiciones, juegos y demostraciones fueron las opciones de diversas instituciones que se colocaron en 63 carpas temáticas, además de los planetarios, la zona de telescopios y el escenario donde se presentaron desde las 15 horas varios grupos musicales como El Club de Orquídeas, Ruta Calavera, Inmigrantes, Polaris y Jackpots.

En este mismo lugar, se desarrolló la inauguración oficial del acto, además se presentó la conferencia magistral El gato y las estrellas: nuestro fantástico universo cuántico y se efectuó el homenaje a la divulgadora científica Julieta Fierro.