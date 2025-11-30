La fiesta astronómica cerró con una multitudinaria asistencia // Por contaminación electromagnética cancelaron la danza cósmica con figuras que iban a realizar 250 drones
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 6
La gran fiesta de la astronomía, conocida como la Noche de las Estrellas, cerró con una multitudinaria asistencia y más de 200 telescopios en las Islas de Ciudad Universitaria, donde fue cancelada la danza cósmica con figuras de colores en tercera dimensión que iban a realizar 250 drones y dicho espectáculo –dijeron los organizadores– se efectuará en otra ocasión.
Yair Krongold Herrera, director del Instituto de Astronomía, lamentó: “hoy se estuvo presentando contaminación electromagnética muy intensa que interfiere con la operación de los drones y hace que se pierda su control y estos se puedan precipitar al suelo. Ha sido una pena y se han hechos pruebas, pero por motivos de seguridad nos informaron que se tenía que cancelar el espectáculo esta noche, pero se va a reprogramar”.
En su 17 edición, el encuentro conmemoró el Año Internacional de la Ciencia y Tecnologías Cuánticas, los 10 años del Observatorio de Rayos Gamma HAWC, así como los 700 años de la fundación de Tenochtitlán. “Es un puente entre la ciencia y la imaginación, así como una experiencia para mirar hacia arriba y hacia adentro reconociendo que todos somos parte del universo”, refirieron los organizadores.
Un gran acercamiento a los misterios e inmensidades del universo se desarrolló durante siete horas en la famosa fiesta de divulgación científica gratuita, considerada la más importante de Iberoamérica, que se realizó ayer en las Islas de Ciudad Universitaria, donde fueron instalados infinidad de telescopios de todos tamaños y manufacturas por apasionados del espacio. Mientras la música, astronautas, danzas prehispánicas, actividades científicas, interactivas y de divulgación formaron parte de la nutrida jornada dedicada al cosmos y en homenaje a Julieta Fierro.
Planetarios, conferencias, talleres, experimentos, exhibiciones, juegos y demostraciones fueron las opciones de diversas instituciones que se colocaron en 63 carpas temáticas, además de los planetarios, la zona de telescopios y el escenario donde se presentaron desde las 15 horas varios grupos musicales como El Club de Orquídeas, Ruta Calavera, Inmigrantes, Polaris y Jackpots.
En este mismo lugar, se desarrolló la inauguración oficial del acto, además se presentó la conferencia magistral El gato y las estrellas: nuestro fantástico universo cuántico y se efectuó el homenaje a la divulgadora científica Julieta Fierro.
En torno al escenario también se aglutinaron miles de asistentes que tomaron su lugar en el césped y plácidamente disfrutaron de la tarde noche, rodeados de infinidad de vendedores de alimentos, bebidas, helados, palomitas, papas fritas, plantas y flores, además de sellos corporales, posters, entre otros.
Cobijados por Rectoría, la Biblioteca Central y la Facultad de Ingeniería, los miles de asistentes comenzaron a tomar un lugar a partir de las 15 horas para colocar su telescopio y observar a los astros celestes en cuanto comenzara a oscurecer. Aunque, ya a las 16 horas, un médico apasionado de la astronomía, tras colocar su equipo, ya estaba observando por primera vez, a través de la pantalla de un celular adaptada al telescopio “esta impresionante bola amarilla y en cuanto se disipen aquellas nubes podremos ver la Luna y Saturno”, comentó.
En tanto, los danzantes prehispánicos con sus cantos, bailes y el copal esparciéndose en la gran explanada captaron la atención de los primeros asistentes, mientras otros tantos se adentraban en los mundos expuestos al interior de las carpas donde se podía aprender a construir desde un telescopio, cohetes, proyectores de constelaciones hasta un planetario de lámparas de papel de china.
O bien, adentrarse en charlas sobre Tecnología cuántica, la fundación de Tenochtitlán y astrofísica, así como talleres interactivos para visibilizar la participación de las mujeres en la ciencia.
Los agujeros negros y la expansión del universo, la física cuántica, las galaxias, el festival matemático y las conferencias sobre astronomía, así como asesorías para el montaje y uso de equipos astronómicos, sobresalieron entre otros temas relacionados a la astrofísica relativista, cosmología y arqueoastronomía mesoamericana.
A lo largo de la jornada, además de los múltiples telescopios, recorrieron las Islas, personas de todas edades, que iban acompañadas de sus familias, hijos, mascotas y hasta sillas colocaron para observar detenidamente hacia el cielo.
Cabe mencionar que la Noche de las Estrellas inició en 2009 en el Año Internacional de la Astronomía, donde los astrónomos profesionales y aficionados, junto con estudiantes y divulgadores de la ciencia compartieron sus conocimientos en cientos de actividades gratuitas. Desde entonces hasta la fecha, el acto se efectúa anualmente en más de 100 sedes distribuidas en el país.