En octubre aportó 18 por ciento del total nacional
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 15
La producción de combustibles en la Refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue de 185 mil barriles diarios en octubre, dato que mostró una reducción de 3.49 por ciento respecto a septiembre, según información de la empresa pública.
De acuerdo con las estadísticas correspondientes al décimo mes de 2025, el resultado en la elaboración de productos petrolíferos –gasolinas, diésel y turbosina, entre otros energéticos– se explica por una menor producción de carburantes automotores.
La disminución reportada en octubre ocurre después de que en septiembre las nuevas instalaciones de Pemex reportaron un máximo de 192 mil barriles diarios.
En el décimo mes, la empresa pública produjo 70 mil barriles diarios en promedio de gasolina en la refinería de Dos Bocas, como es conocida comúnmente, lo que representa un retroceso de 17.13 por ciento frente al lapso anterior.
Del total de carburantes automotrices, Pemex elaboró 48 mil barriles diarios del tipo Magna ultra bajo en azufre (UBA) y 22 mil barriles diarios de Premium o roja.
En el lapso de referencia, la producción de diésel en estas instalaciones ubicadas en el municipio de Paraíso, Tabasco, fue de 80 mil barriles diarios, dato que no mostró variación respecto a septiembre.
La totalidad de este combustible, que es utilizado principalmente para vehículos pesados, fue destinada para el tipo Ecológico, mientras en esta ocasión no reportó sobre la variante UBA.
La producción de productos petrolíferos de Pemex en octubre fue de un millón 39 mil barriles diarios, por lo que la Refinería Olmeca aportó 17.88 por ciento.
Aunque las instalaciones fueron inauguradas en 2022, fue apenas en junio de 2024 cuando comenzó el proceso de pruebas para destilar el crudo. Estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) indican que será en 2026 cuando Dos Bocas alcance su capacidad máxima que es de 340 mil barriles diarios.
En el sexenio pasado, se estimó que alcanzaría 100 por ciento de su capacidad, 175 mil barriles de gasolina y 130 mil de diésel UBA, en agosto de 2024, pero hasta el momento no ha ocurrido.
Pese a ello, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, aclaró ante legisladores que sólo se prevé llegar a 320 mil barriles cada día, es decir, no llegará al límite para el cual fue planeada.
Respecto al proceso de petróleo, que se refiere al conjunto de procedimientos para separar los componentes útiles del energético y convertirlo en productos como combustibles, fue de 191 mil barriles diarios, dato que mostró una reducción de 1.64 por ciento frente a los 194 mil barriles reportados en septiembre.
Aunque no superó el nivel observado en el noveno mes, con el dato de octubre suma dos periodos consecutivos por arriba de 190 mil barriles diarios, lo cual ocurre por primera ocasión, dado que oficialmente este año comenzó a destilar el crudo.
En octubre, Pemex reportó que procesó un millón 3 mil barriles diarios de petróleo. De ese total, 18.36 por ciento lo aportó la Refinería Olmeca.