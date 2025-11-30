Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 15

La producción de combustibles en la Refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue de 185 mil barriles diarios en octubre, dato que mostró una reducción de 3.49 por ciento respecto a septiembre, según información de la empresa pública.

De acuerdo con las estadísticas correspondientes al décimo mes de 2025, el resultado en la elaboración de productos petrolíferos –gasolinas, diésel y turbosina, entre otros energéticos– se explica por una menor producción de carburantes automotores.

La disminución reportada en octubre ocurre después de que en septiembre las nuevas instalaciones de Pemex reportaron un máximo de 192 mil barriles diarios.

En el décimo mes, la empresa pública produjo 70 mil barriles diarios en promedio de gasolina en la refinería de Dos Bocas, como es conocida comúnmente, lo que representa un retroceso de 17.13 por ciento frente al lapso anterior.

Del total de carburantes automotrices, Pemex elaboró 48 mil barriles diarios del tipo Magna ultra bajo en azufre (UBA) y 22 mil barriles diarios de Premium o roja.

En el lapso de referencia, la producción de diésel en estas instalaciones ubicadas en el municipio de Paraíso, Tabasco, fue de 80 mil barriles diarios, dato que no mostró variación respecto a septiembre.

La totalidad de este combustible, que es utilizado principalmente para vehículos pesados, fue destinada para el tipo Ecológico, mientras en esta ocasión no reportó sobre la variante UBA.

La producción de productos petrolíferos de Pemex en octubre fue de un millón 39 mil barriles diarios, por lo que la Refinería Olmeca aportó 17.88 por ciento.