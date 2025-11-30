Economía
Para tomar en cuenta
Periódico La Jornada
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 15

En la semana que comienza se darán a conocer reportes económicos, como inversión, consumo privado y confianza del consumidor, entre otros.

México

Lunes 1º

El Banco de México (BdeM) informará sobre el ingresode remesas de octubre y publicará la encuesta sobre expectativas del sector privado durante noviembre.

Martes 2

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) difundirá la encuesta de opinión empresarial de noviembre.

Miércoles 3

El Inegi publicará el indicador mensual de formación bruta de capital fijo y el de consumo privado, ambos correspondientes a septiembre; mediciones de la economía informal trimestral por entidad federativa del segundo periodo del año y registro de la industria automotriz sobre ventas de vehículos ligeros en noviembre.

Jueves 4

El Inegi divulgará mediciones trimestrales de los puestos de trabajo y sus remuneraciones por entidad federativa del segundo periodo del año; Sistema de Indicadores Cíclicos de septiembre; Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor de noviembre, y producto interno bruto por entidad federativa correspondiente a 2024.

Viernes 5

Se publicará la encuesta quincenal de expectativas económicas de Citi.

Fuentes: Inegi, BdeM, Banamex y Monex

