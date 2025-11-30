Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 15

Las herramientas de compra basadas en inteligencia artificial (IA) ayudaron a impulsar el gasto on line en Estados Unidos durante el Black Friday, ya que los compradores evitaron las tiendas abarrotadas y recurrieron a los chatbots para comparar precios y asegurarse descuentos en medio de la preocupación por los aranceles.

Los compradores estadunidenses gastaron la cifra récord de 11 mil 800 millones de dólares en Internet, 9.1 por ciento más que en 2024, en el día de compras más importante del año, según Adobe Analytics, que realiza un seguimiento de un billón de visitas que los compradores realizan a sitios web de venta minorista en línea.

El tráfico impulsado por la IA a los sitios minoristas de Estados Unidos se disparó 805 por ciento en comparación con el año pasado, cuando aún no se habían lanzado herramientas de inteligencia artificial como Sparky de Walmart o Rufus de Amazon, destacó Adobe.