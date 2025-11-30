Braulio Carbajal

Domingo 30 de noviembre de 2025

En diciembre comenzará a circular en el país una moneda de un peso, cuya principal característica es que será amigable con el medio ambiente, dado que estará hecha con materiales menos dañinos para el ecosistema, lo que va en línea con los objetivos trazados recientemente por la Casa de la Moneda, según información del Banco de México (BdeM).

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del banco central, explicó que la moneda de un peso no será la única de su tipo, dado que también se tiene planeado el lanzamiento de las denominaciones de 2 y 5 pesos; sin embargo, estas serán puestas en circulación hasta el siguiente año.

Dentro del Programa Institucional de la Casa de la Moneda de México, se establece que la institución se ha inscrito en un “proyecto innovador”, el cual plantea la posibilidad de migrar hacia la producción de las monedas de 1, 2 y 5 pesos, con núcleos de acero recubierto de bronce (electrochapado), en sustitución de la aleación actual, que es de bronce-aluminio.

Lo anterior, explicó Rodríguez, además de los beneficios al medio ambiente, supone una disminución en los costos de producción de la moneda, principalmente debido a menores gastos en la adquisición del metal.

“En esencia son iguales: tienen el mismo peso, las mismas dimensiones, el mismo diseño y están preparadas para ser aceptadas en todos los equipos que aceptan monedas”, aseguró.

Según la hoja de ruta de la Casa de la Moneda de México, para algunas de las casas de moneda alrededor del mundo que implementan el acero recubierto, como la Royal Canadian Mint, el Banco Central Europeo y los Bancos Centrales Nacionales de la zona euro, el desarrollo de este tipo de soluciones innovadoras es fundamental para apoyar una economía circular, contribuir a reducir la huella de carbono e impulsar prácticas de abastecimiento responsables.