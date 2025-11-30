Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 14

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), que bombean la mitad del petróleo mundial, mantendrían sin cambios los niveles de producción para el primer trimestre de 2026, según acordaron tras su reunión de este domingo, señalaron tres delegados del grupo, moderando un impulso para recuperar cuota de mercado en medio del temor a un inminente exceso de oferta. El crudo Brent, el contrato de referencia en Europa, cerró el viernes cerca de 63 dólares por barril. Los precios del hidrocarburo han caído alrededor de 15 por ciento en el año. En la imagen, Kiev utilizó drones navales Sea Baby, de fabricación nacional, para atacar a dos petroleros rusos en el mar Negro, reveló un funcionario del Servicio de Seguridadde Ucrania.