Fueron víctimas de ransomware seis de cada 10 instituciones del sector: EY
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 14
Un reciente informe realizado por la consultora EY señala que, en el último año, y a nivel mundial, seis de cada 10 instituciones financieras han experimentado un ataque de ransomware, un virus malicioso que bloquea sistemas o datos hasta que la firma pague por la liberación de esta o, de lo contrario, es difundida en la internet oscura (deep web).
Los ataques, según explica EY–una firma que ofrece servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría, asesoría en transacciones y finanzas–, surgen a raíz del aumento en el uso de la inteligencia artificial (IA) en todo el planeta, así como por la llegada de nuevos jugadores bancarios, como los denominados neobancos, que ofrecen servicios exclusivamente por medio de los canales virtuales.
“La creciente adopción digital ha provocado un aumento en las amenazas cibernéticas en la banca de consumo. Las capacidades emergentes de IA permiten ataques más sofisticados, lo que incrementa los riesgos de ciberseguridad para los bancos, incluidos los riesgos asociados a terceros”, señala EY en su último análisis destacado: Amenazas cibernéticas en la banca de consumo.
El último informe del Foro Económico Mundial sobre el panorama de la ciberseguridad precisa que “a medida que las organizaciones se apresuran a adoptar la IA, los ciberdelincuentes se mueven a una velocidad vertiginosa para explotar las vulnerabilidades y, al mismo tiempo, mejorar la eficacia de sus métodos”.
Datos duros
Según EY, a medida que se acelera la adopción de la banca digital, las instituciones financieras enfrentan un panorama de ciberamenazas cada vez más sofisticado, impulsado por el uso de IA por parte de los delincuentes.
La consultora detalla que en el último año, 65 por ciento de las organizaciones financieras a nivel global experimentaron un ataque de ransomware, “lo que confirma la magnitud del riesgo. Hoy, los atacantes utilizan la IA para lanzar ofensivas más personalizadas, como mensajes fraudulentos con el objetivo de engañar a los usuarios y obtener datos bancarios sensibles mediante softwares maliciosos, lo que complica la detección y neutralización de amenazas”.
Al mismo tiempo, precisa, el auge de la banca digital, la computación en la nube y las soluciones impulsadas por inteligencia artificial han revolucionado la forma en que se entregan los servicios bancarios, permitiendo experiencias personalizadas y sin interrupciones.
“Los consumidores demandan cada vez más servicios financieros convenientes, personalizados y digitales como su primera opción. Sin embargo, esta transformación también implica que los bancos gestionen grandes volúmenes de información confidencial, como datos personales, números de cuenta e historiales de transacciones.
Contar con medidas robustas de ciberseguridad es fundamental para proteger esta información frente a accesos no autorizados y filtraciones, garantizando la privacidad y la confianza del cliente”, apuntó Marco Aguilar, socio de tecnología para servicios financieros de EY México.
En este sentido, apuntó que la IA ha cambiado el escenario, pues se observan campañas de robo de información hiperpersonalizadas, mientras las firmas financieras buscan las formas de contener los riesgos.
Es así como “los bancos están implementando soluciones tecnológicas y estratégicas. El uso de la IA y el aprendizaje automático transforman los esquemas de protección, lo que ayuda a combatir las amenazas de forma más confiable y eficiente”.
“También se destaca la importancia de combinar innovación tecnológica con educación y colaboración: campañas de concientización al consumidor, cooperación con empresas de ciberseguridad y alianzas con fintechs y reguladores son buenas para fortalecer la defensa del ecosistema financiero”, agregó EY.