Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 14

Un reciente informe realizado por la consultora EY señala que, en el último año, y a nivel mundial, seis de cada 10 instituciones financieras han experimentado un ataque de ransomware, un virus malicioso que bloquea sistemas o datos hasta que la firma pague por la liberación de esta o, de lo contrario, es difundida en la internet oscura (deep web).

Los ataques, según explica EY–una firma que ofrece servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría, asesoría en transacciones y finanzas–, surgen a raíz del aumento en el uso de la inteligencia artificial (IA) en todo el planeta, así como por la llegada de nuevos jugadores bancarios, como los denominados neobancos, que ofrecen servicios exclusivamente por medio de los canales virtuales.

“La creciente adopción digital ha provocado un aumento en las amenazas cibernéticas en la banca de consumo. Las capacidades emergentes de IA permiten ataques más sofisticados, lo que incrementa los riesgos de ciberseguridad para los bancos, incluidos los riesgos asociados a terceros”, señala EY en su último análisis destacado: Amenazas cibernéticas en la banca de consumo.

El último informe del Foro Económico Mundial sobre el panorama de la ciberseguridad precisa que “a medida que las organizaciones se apresuran a adoptar la IA, los ciberdelincuentes se mueven a una velocidad vertiginosa para explotar las vulnerabilidades y, al mismo tiempo, mejorar la eficacia de sus métodos”.

Datos duros

Según EY, a medida que se acelera la adopción de la banca digital, las instituciones financieras enfrentan un panorama de ciberamenazas cada vez más sofisticado, impulsado por el uso de IA por parte de los delincuentes.

La consultora detalla que en el último año, 65 por ciento de las organizaciones financieras a nivel global experimentaron un ataque de ransomware, “lo que confirma la magnitud del riesgo. Hoy, los atacantes utilizan la IA para lanzar ofensivas más personalizadas, como mensajes fraudulentos con el objetivo de engañar a los usuarios y obtener datos bancarios sensibles mediante softwares maliciosos, lo que complica la detección y neutralización de amenazas”.