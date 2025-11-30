Economía
VivaAerobus y Volaris, “sin contratiempos”
 
Periódico La Jornada
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 13

VivaAerobus y Volaris concluyeron la actualización del programa de cómputo que utilizan los aviones Airbus que poseen ambas aerolíneas, informó este sábado la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que, en seguimiento a la alerta A27N022-25 Rev.00, emitida por Airbus, se concluyeron los trabajos de verificación y supervisión técnica a las aeronaves de la familia Airbus A319, A320 y A321.

Detalló que la flota mexicana que se actualizó está integrada por 93 aeronaves de VivaAerobus y 90 de Volaris, por lo que cumplieron “satisfactoriamente la aplicación de la tarea técnica requerida por el fabricante”.

Las aerolíneas indicaron, por separado, que sus vuelos no observaron mayores contratiempos o cancelaciones. Volaris sólo reportó algunos retrasos, mientras Viva Aerobus indicó que 1.58 por ciento de sus vuelos se vieron afectados entre el viernes y el sábado, “producto de esta crisis operacional”. A los usuarios que les fue cancelado algún vuelo, la aerolínea ofreció el cambio a otro disponible o el rembolso en caso de preferir no viajar.

