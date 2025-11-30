Alejandro Alegría

VivaAerobus y Volaris concluyeron la actualización del programa de cómputo que utilizan los aviones Airbus que poseen ambas aerolíneas, informó este sábado la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que, en seguimiento a la alerta A27N022-25 Rev.00, emitida por Airbus, se concluyeron los trabajos de verificación y supervisión técnica a las aeronaves de la familia Airbus A319, A320 y A321.

Detalló que la flota mexicana que se actualizó está integrada por 93 aeronaves de VivaAerobus y 90 de Volaris, por lo que cumplieron “satisfactoriamente la aplicación de la tarea técnica requerida por el fabricante”.