Afp, Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025

París. El fabricante aeronático Airbus intervino rápidamente entre el viernes y el sábado en miles de aviones A320 para cambiar urgentemente un programa de control de navegación, pero un centenar permaneció inmovilizado más tiempo.

El fabricante francés pidió el viernes “detener inmediatamente los vuelos” de 6 mil de sus aviones A320 para remplazar el software, es decir, más de la mitad de la flota mundial de la familia A320, al descubrir que un incidente con un aparato en Estados Unidos “reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo”.

El incidente afectó en octubre a un Airbus A320 de la aerolínea JetBlue que volaba entre Cancún (México) y Newark (Estados Unidos). Por un fallo informático en el programa de control de vuelo, la nave descendió repentinamente sin intervención de los pilotos y tuvo que aterrizar en Tampa, Florida; 10 personas resultaron heridas, indicó la agencia francesa BEA, que investiga el incidente.

El consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, ofreció el sábado disculpas a sus “clientes, las compañías aéreas y a los pasajeros afectados”. Agregó que “nada es más importante que la seguridad cuando la gente toma uno de nuestros aparatos, como lo hacen millones todos los días”.

El defecto en el programa, revelado el viernes, hizo temer graves perturbaciones en el tráfico aéreo mundial, ya que el Airbus A320 superó en número al estadunidense Boeing 737 y es el avión más vendido del mundo. El modelo entró en servicio en 1988, y a finales de septiembre se habían entregado 12 mil 257 unidades.

Trabajos intensivos

El ministro francés de Transporte, Philippe Tabarot, indicó el sábado que el fallo había sido corregido “en más de 5 mil aviones”.