París. El fabricante aeronático Airbus intervino rápidamente entre el viernes y el sábado en miles de aviones A320 para cambiar urgentemente un programa de control de navegación, pero un centenar permaneció inmovilizado más tiempo.
El fabricante francés pidió el viernes “detener inmediatamente los vuelos” de 6 mil de sus aviones A320 para remplazar el software, es decir, más de la mitad de la flota mundial de la familia A320, al descubrir que un incidente con un aparato en Estados Unidos “reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo”.
El incidente afectó en octubre a un Airbus A320 de la aerolínea JetBlue que volaba entre Cancún (México) y Newark (Estados Unidos). Por un fallo informático en el programa de control de vuelo, la nave descendió repentinamente sin intervención de los pilotos y tuvo que aterrizar en Tampa, Florida; 10 personas resultaron heridas, indicó la agencia francesa BEA, que investiga el incidente.
El consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, ofreció el sábado disculpas a sus “clientes, las compañías aéreas y a los pasajeros afectados”. Agregó que “nada es más importante que la seguridad cuando la gente toma uno de nuestros aparatos, como lo hacen millones todos los días”.
El defecto en el programa, revelado el viernes, hizo temer graves perturbaciones en el tráfico aéreo mundial, ya que el Airbus A320 superó en número al estadunidense Boeing 737 y es el avión más vendido del mundo. El modelo entró en servicio en 1988, y a finales de septiembre se habían entregado 12 mil 257 unidades.
Trabajos intensivos
El ministro francés de Transporte, Philippe Tabarot, indicó el sábado que el fallo había sido corregido “en más de 5 mil aviones”.
Las aerolíneas trabajaron durante toda la noche del viernes después de que los reguladores mundiales pidieron solucionar el problema antes de reanudar los vuelos. Las reparaciones requirieron entre dos y tres horas por avión. De este modo se evitó el peor de los escenarios y se limitó el número de retrasos en los vuelos en Asia y Europa.
En Estados Unidos el cambio de software se produjo en el fin de semana en el que los pasajeros regresan del feriado por el Día de Acción de Gracias, que es el momento de más viajes en el país.
American Airlines tiene alrededor de 480 aviones de la familia A320, de los cuales 209 fueron afectados. Delta dijo que el problema afectó a menos de 50 de sus aparatos A321neo, para United fueron seis aviones de su flota y Hawaiian Airlines resaltó que no se vio afectada.
En Japón, All Nippon Airways, que opera más de 30 aviones, canceló 65 vuelos nacionales para el sábado y advirtió otras posibles el domingo.
El sábado, Airbus comunicó a las compañías aéreas que las reparaciones de algunos de los A320 afectados podrían ser menos gravosas de lo que se pensaba en un principio, según fuentes del sector.
Aun así, los ejecutivos del sector señalaron que esta medida abrupta suponía un quebradero de cabeza poco frecuente y potencialmente costoso en un momento en que el mantenimiento aeronáutico está sometido a presión en todo el mundo por la escasez de mano de obra y piezas.
También quedaron sin resolver cuestiones sobre el impacto de la radiación de la erupción solar a la que se atribuye el incidente de JetBlue.
Los datos de seguimiento de Cirium y FlightAware mostraron que la mayoría de los aeropuertos del mundo registran niveles de retrasos entre buenos y moderados.