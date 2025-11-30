Uno de cada cuatro, revela el Inegi
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 13
En el tercer trimestre de 2025, el número de trabajadores independientes en México alcanzó su nivel más alto desde que se tiene registro en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
De acuerdo con datos de la encuesta en su versión trimestral, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México registró la cifra récord de 16.62 millones de trabajadores independientes al cierre del periodo julio-septiembre, lo que representa uno de cada cuatro de la población ocupada (59.5 millones de personas).
La ENOE estima que seis de cada 10 trabajadores independientes son hombres. Es decir, 10.34 millones corresponden a la población masculina, mientras 6.29 millones son mujeres con un trabajo independiente. Ambas cifras representan el nivel más alto desde que se tiene registro, es decir, 2005.
Los trabajadores independientes en América Latina enfrentan su mayor obstáculo en la inestabilidad económica. Un estudio de MetLife, respaldado por datos de la Cepal, evidenció que 29.9 por ciento de la fuerza laboral de la región trabaja de manera independiente; sin embargo, este amplio sector carece de los mecanismos mínimos de protección financiera.
Según el estudio, 65 por ciento de los freelancers y trabajadores por cuenta propia identifican la falta de ingresos estables como su principal preocupación, a lo que se suma la carencia de seguros de salud y protección ante emergencias.
Dentro de la clasificación de trabajadores independientes, los empleadores –persona u organización que contrata y paga a trabajadores a cambio de su labor–, sumaron 3.68 millones, también una cifra sin precedente. Por género, el empleador hombre ascendió a 2.8 millones de personas en el tercer trimestre del presente año, mientras que el número de empleadoras femeninas ascendió a 870 mil 710, nivel récord.
La edad importa
En cuanto a la edad de los trabajadores independientes, la mayor población está entre los 40 y 49 años, con 3.89 millones de personas, su número más alto desde el cuarto trimestre de 2021 (3.9 millones). Le siguen los de 50-59 años, con 3.78 millones, y 3.77 millones de 60 años y más, 57 por ciento de la población ocupada de esa edad.
Los jóvenes independientes de 15 a 19 años fueron 187 mil 496, su nivel más alto desde el último trimestre de 2021 (203 mil 404 trabajadores por cuenta propia).
Según Indeed, sitio web de empleo, 53 por ciento de los trabajadores mexicanos han perdido oportunidades laborales debido a su edad, siendo la generación X (de 45 a 60 años) el grupo más afectado, con un 61 por ciento.
“Este fenómeno no sólo impide que algunas personas consigan un empleo, también hace que las empresas pierdan candidatos cualificados para puestos específicos. Por este motivo, es importante identificar cuando alguien hace suposiciones sobre otra persona basándose en su edad para cambiar la dinámica y abrir la puerta al talento adecuado, independientemente de si están empezando su carrera profesional o se acercan al retiro”, precisó la plataforma.
En cuanto a los trabajadores de más edad, 46 por ciento de los encuestados mencionan dificultades para adaptarse a los cambios organizativos; 43 por ciento citan la resistencia a las nuevas tecnologías y 39 por ciento señalan unas expectativas salariales y de prestaciones más elevadas en comparación con los empleados más jóvenes.