▲ La falta de ingresos estables es la principal preocupación de quienes trabajan por cuenta propia, señala un estudio. Foto Luis Castillo

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 13

En el tercer trimestre de 2025, el número de trabajadores independientes en México alcanzó su nivel más alto desde que se tiene registro en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

De acuerdo con datos de la encuesta en su versión trimestral, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México registró la cifra récord de 16.62 millones de trabajadores independientes al cierre del periodo julio-septiembre, lo que representa uno de cada cuatro de la población ocupada (59.5 millones de personas).

La ENOE estima que seis de cada 10 trabajadores independientes son hombres. Es decir, 10.34 millones corresponden a la población masculina, mientras 6.29 millones son mujeres con un trabajo independiente. Ambas cifras representan el nivel más alto desde que se tiene registro, es decir, 2005.

Los trabajadores independientes en América Latina enfrentan su mayor obstáculo en la inestabilidad económica. Un estudio de MetLife, respaldado por datos de la Cepal, evidenció que 29.9 por ciento de la fuerza laboral de la región trabaja de manera independiente; sin embargo, este amplio sector carece de los mecanismos mínimos de protección financiera.

Según el estudio, 65 por ciento de los freelancers y trabajadores por cuenta propia identifican la falta de ingresos estables como su principal preocupación, a lo que se suma la carencia de seguros de salud y protección ante emergencias.

Dentro de la clasificación de trabajadores independientes, los empleadores –persona u organización que contrata y paga a trabajadores a cambio de su labor–, sumaron 3.68 millones, también una cifra sin precedente. Por género, el empleador hombre ascendió a 2.8 millones de personas en el tercer trimestre del presente año, mientras que el número de empleadoras femeninas ascendió a 870 mil 710, nivel récord.