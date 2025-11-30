De La Redacción

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. a27

Si los Xolos de Sebastián Loco Abreu sorprendieron al tomar una ventaja de tres tantos en el duelo de ida de los cuartos de final, Tigres respondió con ferocidad para conseguir una remontada que parecía imposible. Con doblete de Brunetta, los felinos golearon por 5-0 (global 5-3) para avanzar a las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga Mx.

Con la euforia a tope en el Volcán, los felinos respondieron a la exigencia de su afición, y a los 14 minutos pusieron el primer tanto, cuando Nicolás Ibánez conectó un remate de cabeza para dejar constancia de que pelearían por el boleto.

A diferencia del primer partido, en el que Tijuana arriesgó

En la ofensiva, el gol tempranero desconcertó a los fronterizos e hizo que cometieran errores vitales, como la falta de Domingo Blanco dentro del área que derivó en el penal que Juan Brunetta, en calidad de protagonista, convirtió para después conseguir el empate global con un remate de cabeza (38).