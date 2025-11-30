Deportes
Monarca tricolor en kickboxing
Foto
Foto @wako_mexico
 
Periódico La Jornada
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. a11

El mexicano Héctor Solorio se consagró campeón del Mundial de Kickboxing seniors y masters en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, en la prueba de point fighting categoría de -94 kilos. Se impuso al griego Erotokritos Karampoulis en el segundo asalto para obtener su segunda presea áurea, que ya había conseguido en la edición 2021. Con esto, la selección nacional cerró su participación en el certamen con saldo de 13 preseas: dos oros, dos platas y nueve bronces.

