Domingo 30 de noviembre de 2025, p. a11
Madrid. El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI, por sus siglas en inglés), Andrew Parsons, admite que es “muy emocionante” que ya estén a pocos meses de celebrar los Juegos Paralímpicos de Invierno en Milán-Cortina, “quizás los más bonitos de la historia” por su emplazamiento, con una mayor preocupación en el te-ma logístico. “Es muy emocionante estar a 100 días de los Juegos”, resaltó Parsons en entrevista a Europa Press con motivo el pasado miércoles de la cuenta regresiva final para la celebración de la cita, que se inaugurará el 6 de marzo.
“Creo que estos Juegos serán tal vez los más bonitos de la historia por la parte de Italia donde estamos, con los Dolomitas, pero también creo que el deporte paralímpico de invierno está en su nivel más alto de todos los tiempos”, subrayó el directivo advirtiendo que la irrupción de un nuevo país como China hace que “las otras naciones tengan también que reaccionar e invertir más”.
El brasileño espera que la justa “deje un legado muy importante en Italia, Europa y en el mundo” y es optimista sobre la venta de entradas. Sin embargo, “hay una cosa diferente” en esta cita, ya que “las instalaciones están lejos unas de las otras y eso impacta un poco en la logística y la operatividad de los organizadores, los comités, los equipos y nosotros también”.
Los de Milán-Cortina tendrán lo significativo de ser el 50 aniversario de una justa que arrancó en Suecia en 1976. En cambio, para la cita invernal convencional, no hay un plan de respaldo si la principal arena de hockey sobre hielo no logra estar lista a tiempo.
La construcción de la arena que está destinada a recibir a los jugadores de la NHL en su regreso a los Juegos Olímpicos por primera vez en más de una década está retrasada, llegando justo al límite.
Un evento de prueba en la Arena de Hockey sobre Hielo Santagiulia –el nuevo recinto con capacidad para 16 mil asientos que se está construyendo en las afueras de Milán– tuvo que ser trasladado, y los próximos no se realizarán hasta el 9 y 11 de enero.
“No hay un plan B”, dijo Andrea Francisi, el director de operaciones de la justa, entrevistado por The Associated Press. “Así que necesariamente tenemos que ser capaces de organizar la competencia de manera impecable en Santagiulia”.
La primera actividad de los Juegos en la principal arena de hockey es la competencia de la ronda preliminar femenina el 5 de febrero, solo un día antes de la ceremonia de apertura.
El torneo olímpico de hockey masculino está programado para llevarse a cabo del 11 al 22 de febrero. El femenino se desarrollará del 5 al 19 de febrero.