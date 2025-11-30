Europa Press Y Ap

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025

Madrid. El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI, por sus siglas en inglés), Andrew Parsons, admite que es “muy emocionante” que ya estén a pocos meses de celebrar los Juegos Paralímpicos de Invierno en Milán-Cortina, “quizás los más bonitos de la historia” por su emplazamiento, con una mayor preocupación en el te-ma logístico. “Es muy emocionante estar a 100 días de los Juegos”, resaltó Parsons en entrevista a Europa Press con motivo el pasado miércoles de la cuenta regresiva final para la celebración de la cita, que se inaugurará el 6 de marzo.

“Creo que estos Juegos serán tal vez los más bonitos de la historia por la parte de Italia donde estamos, con los Dolomitas, pero también creo que el deporte paralímpico de invierno está en su nivel más alto de todos los tiempos”, subrayó el directivo advirtiendo que la irrupción de un nuevo país como China hace que “las otras naciones tengan también que reaccionar e invertir más”.

El brasileño espera que la justa “deje un legado muy importante en Italia, Europa y en el mundo” y es optimista sobre la venta de entradas. Sin embargo, “hay una cosa diferente” en esta cita, ya que “las instalaciones están lejos unas de las otras y eso impacta un poco en la logística y la operatividad de los organizadores, los comités, los equipos y nosotros también”.