▲ Hasta el momento, el piloto australiano ha dominado en el circuito de Lusail. Foto Ap

Afp

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. a11

Doha. Aun cuando no subía al podio desde septiembre, el australiano Oscar Piastri (McLaren) no renuncia a ser campeón del mundo y ayer se impuso en la sprint del Gran Premio de Qatar y logró horas después la pole position para la carrera principal, superando a sus rivales por el título: su coequipero Lando Norris y el piloto de Red Bull, Max Verstappen.

Norris, quien cuenta con 22 puntos de ventaja sobre Piastri y 25 sobre Verstappen cuando quedan 50 por repartir, antes del final de temporada la próxima semana en Abu Dabi, será campeón este domingo si se impone en la carrera.

Pero de momento, es Piastri quien está dominando en Qatar. En la carrera sprint, y pese a que no subía a lo más alto del podio desde el Gran Premio de Países Bajos, a finales de agosto, partió desde la pole y conservó la primera plaza, a lo largo de las 19 vueltas disputadas en el circuito de Lusail, cerca de Doha.

“Hasta ahora está siendo un buen fin de semana; todo salió perfecto en la carrera sprint", explicó Piastri.

“El ritmo ha sido fuerte, y es un circuito que he disfrutado en el pasado y lo estoy disfrutando nuevamente. ¡Solo necesitamos mantener continuar así!”, añadió.

Piastri superó en la meta al británico de Mercedes George Ru-ssell, quien salió desde la primera línea de la parrilla, con Norris completando el podio.

Verstappen, quien arrancó más atrás en la sexta plaza, remontó dos posiciones, pero no pudo superar a Norris, lo que hubiese puesto aún más picante el desenlace del campeonato.