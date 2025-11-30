Norris buscará el título hoy en Qatar
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. a11
Doha. Aun cuando no subía al podio desde septiembre, el australiano Oscar Piastri (McLaren) no renuncia a ser campeón del mundo y ayer se impuso en la sprint del Gran Premio de Qatar y logró horas después la pole position para la carrera principal, superando a sus rivales por el título: su coequipero Lando Norris y el piloto de Red Bull, Max Verstappen.
Norris, quien cuenta con 22 puntos de ventaja sobre Piastri y 25 sobre Verstappen cuando quedan 50 por repartir, antes del final de temporada la próxima semana en Abu Dabi, será campeón este domingo si se impone en la carrera.
Pero de momento, es Piastri quien está dominando en Qatar. En la carrera sprint, y pese a que no subía a lo más alto del podio desde el Gran Premio de Países Bajos, a finales de agosto, partió desde la pole y conservó la primera plaza, a lo largo de las 19 vueltas disputadas en el circuito de Lusail, cerca de Doha.
“Hasta ahora está siendo un buen fin de semana; todo salió perfecto en la carrera sprint", explicó Piastri.
“El ritmo ha sido fuerte, y es un circuito que he disfrutado en el pasado y lo estoy disfrutando nuevamente. ¡Solo necesitamos mantener continuar así!”, añadió.
Piastri superó en la meta al británico de Mercedes George Ru-ssell, quien salió desde la primera línea de la parrilla, con Norris completando el podio.
Verstappen, quien arrancó más atrás en la sexta plaza, remontó dos posiciones, pero no pudo superar a Norris, lo que hubiese puesto aún más picante el desenlace del campeonato.
“Intenté seguirle (a Russell), estuvimos bastante cerca al principio, pero (el resultado) estuvo bien”, declaró Norris.
“Es difícil adelantar aquí, así que todo depende de la clasificación”, añadió el británico.
Norris, quien no tenía ninguna posibilidad de ser campeón del mundo en esta carrera sprint, sí podría coronarse por primera vez este domingo, siempre que salga de Qatar con más de 25 puntos de ventaja sobre sus dos rivales. Una victoria, por ejemplo, lo haría campeón.
En cambio, Verstappen necesita terminar por delante del británico si quiere llegar a la última carrera de la temporada, el próximo fin de semana en Abu Dabi, con posibilidades de sumar un quinto campeonato consecutivo.
“Si hay una oportunidad, iré por ella”, declaró el neerlandés.
Horas después, en la clasificación, Piastri reforzó su candidatura al título con la pole, superando a Norris y Verstappen, quienes arrancarán en segunda y tercera posición, respectivamente.
“Empezaré desde la mejor posición, así que trataré de hacer más de lo que ya hice hoy (en la sprint), y veremos qué se puede lograr”, señaló Piastri.
Los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli completan el top 5, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) está viviendo un fin de semana de pesadilla, tras quedar último en ambas pruebas.