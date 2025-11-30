De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. a10

La participación del delante-ro mexicano Raúl Jiménez en todo el partido con el Fulham contribuyó en la victoria de su equipo 2-1 sobre el Tottenham en la jornada 13 de la Liga Premier inglesa, en duelo disputado en el Hotspur Stadium.

Desde el principio, el Fulham ejerció un intensa presión que lo benefició con los dos goles en sólo 10 minutos y que sorprendieron al cuadro local, que cayó por tercera vez en siete días.

Kenny Tette (al minuto 3) adelantó a visitantes. Después, Jiménez presionó al arquero, quien salió de su portería para proteger el esférico y cometió un error que fue aprovechado por Harry Wilson (6) para dispa-rar un balón solitario y sentenciar una temprana derrota.

En la segunda parte, Mohammed Kudus (58) descontó para el Tottenham, lo que daba ánimos al conjunto local para ir por más. Estuvieron cerca de igualar, cuando en un tiro de esquina Lucas Bergvall conectó un cabezazo con dirección a las redes, pero fue detenido por el Lobo de Tepeji para evitar el empate.