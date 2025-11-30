Domingo 30 de noviembre de 2025, p. a10
El Flamengo ha conseguido un lugar distinguido en el futbol sudamericano al vencer 1-0 al Palmeiras pa-ra convertirse en el primer club brasileño con cuatro títulos en la historia de la Copa Libertadores. El cetro también impulsa a El Fla para entrar en la prestigiosa lista de los seis equipos más ganadores del torneo, donde el argentino Independiente es líder con siete campeonatos.
Ahora, el Flamengo, con la etiqueta de campeón de la Conmebol, será el rival del Cruz Azul, monarca de la Concacaf, en la Copa Intercontinental –conocido como el clásico de las Américas–, que se disputará el 10 de diciembre en el estadio Ahmed bin Ali, en Qatar.
El histórico cetro que logró el Flamengo lleva la marca también de Danilo, el veterano defensa de 34 años, quien anotó el gol hasta el segundo tiempo de un encuentro que debido al equilibrio futbolísti-co de ambos parecía perfilarse a la prórroga e incluso los penales.
Con estos cuatro cetros (1981, 2019, 2022 y 2025), el equipo de Filipe Luis también se ha convertido en el plantel brasileño con más títulos en la Copa Libertadores, al superar con apenas una corona más al propio Palmeiras, el Sao Paulo, Santos, Gremio, Cruzeiro e Internacional.
En un duelo donde ambos desplegaron un futbol aguerrido, pero también estratégico en la ofensiva, el cero sólo pudo romperse tras un descuido del Palmeiras.
Así, el Flamengo desató la euforia entre miles de seguidores en el estadio Monumental de Lima, cuando Danilo (66) se quitó la marca en un tiro de esquina para conectar un cabezazo que pegó primero en el poste para entrar después a las redes ante la mirada atónita del arquero Carlos Miguel.
Con una jugada que parecía tan básica, pero que al mismo tiempo supo explotar la escuadra del Flamengo, lograba imponerse frente al máximo ganador en la historia del Campeonato Brasileño, el Palmeiras que ostenta 12 títulos de la liga local.
La corona también fue una revancha del Mengao ante el Palmeiras por la derrota que sufrieron en la final de 2021. La historia ahora ha sido diferente y en esta ocasión, la afición del Flamengo festejó con estruendosos cánticos el cetro que se suma a las ocho coronas del torneo brasileño que el club presume en su vitrina.
El Flamengo todavía podría sumar otro campeonato en la temporada, pues lidera la liga brasileña con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras cuando faltan dos jornadas por disputarse.