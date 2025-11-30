▲ El Mengao se convirtió en el primer club brasileño con cuatro títulos en el torneo. Foto Afp

El Flamengo ha conseguido un lugar distinguido en el futbol sudamericano al vencer 1-0 al Palmeiras pa-ra convertirse en el primer club brasileño con cuatro títulos en la historia de la Copa Libertadores. El cetro también impulsa a El Fla para entrar en la prestigiosa lista de los seis equipos más ganadores del torneo, donde el argentino Independiente es líder con siete campeonatos.

Ahora, el Flamengo, con la etiqueta de campeón de la Conmebol, será el rival del Cruz Azul, monarca de la Concacaf, en la Copa Intercontinental –conocido como el clásico de las Américas–, que se disputará el 10 de diciembre en el estadio Ahmed bin Ali, en Qatar.

El histórico cetro que logró el Flamengo lleva la marca también de Danilo, el veterano defensa de 34 años, quien anotó el gol hasta el segundo tiempo de un encuentro que debido al equilibrio futbolísti-co de ambos parecía perfilarse a la prórroga e incluso los penales.

Con estos cuatro cetros (1981, 2019, 2022 y 2025), el equipo de Filipe Luis también se ha convertido en el plantel brasileño con más títulos en la Copa Libertadores, al superar con apenas una corona más al propio Palmeiras, el Sao Paulo, Santos, Gremio, Cruzeiro e Internacional.