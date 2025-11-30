Aplasta 14-0 a San Vicente
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. a10
La selección mexicana femenil de futbol fue una vendaval incontenible ante San Vicente, al que goleó por 14-0, marcador escandaloso en el primer duelo de las eliminatorias rumbo al Mundial de la categoría Brasil 2027.
Las tricolores nunca habían logrado golear con una cifra tan abrumadora en la historia, pero las mexicanas estaban intratables. Charlyn Corral se despachó con siete anotaciones y Jacqueline Ovalle marcó un triplete. El resto de dianas los consiguieron Scarlett Camberos, Alice Soto, Montserrat Saldívar y María Sánchez, en una cascada que devastó a las jugadoras de San Vicente.
Fue obvia la superioridad individual y la armonía colectiva del equipo que dirige el español Pedro López, quien aseguró que está en el banquillo para que México vuelva a un Mundial y a los Juegos Olímpicos.
Este resultado catapulta a las tricolores a la cima del Grupo A, que comparten con Santa Lucía, Puerto Rico, Islas Vírgenes estadunidenses, y San Vicente y las Granadinas. Este duelo forma parte de los clasificatorios de Concacaf.
Esta eliminatoria es clave en el camino por dos objetivos para la selección mayor femenil, por una parte clasificar al Mundial de Brasil 2027 y también asegurar un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El representativo femenil no logró acudir a las Copas de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023; además tiene más de dos décadas que no acude a unos Juegos Olímpicos, los últimos en los que participó fue en Atenas 2004.