▲ El equipo mexicano felicita a la goleadora Charlyn Corral (9), quien se despachó con siete anotaciones. Foto @miselecciónfem

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. a10

La selección mexicana femenil de futbol fue una vendaval incontenible ante San Vicente, al que goleó por 14-0, marcador escandaloso en el primer duelo de las eliminatorias rumbo al Mundial de la categoría Brasil 2027.

Las tricolores nunca habían logrado golear con una cifra tan abrumadora en la historia, pero las mexicanas estaban intratables. Charlyn Corral se despachó con siete anotaciones y Jacqueline Ovalle marcó un triplete. El resto de dianas los consiguieron Scarlett Camberos, Alice Soto, Montserrat Saldívar y María Sánchez, en una cascada que devastó a las jugadoras de San Vicente.

Fue obvia la superioridad individual y la armonía colectiva del equipo que dirige el español Pedro López, quien aseguró que está en el banquillo para que México vuelva a un Mundial y a los Juegos Olímpicos.