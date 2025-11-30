Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 9

Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México anunciaron ayer que para el partido de cuartos de final entre Cruz Azul y Guadalajara, programado para hoy a las 19 horas, se reforzarán la vigilancia y la protección civil en torno al estadio Olímpico Universitario.

Este endurecimiento de los protocolos ocurre luego de que Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, fue asesinado el pasado 25 de octubre al salir de este mismo recinto. Cabe destacar que, actualmente, trabajadores de vigilancia de la UNAM están sujetos a proceso penal por el delito de homicidio califica-do en contra de Mondragón.

A través de una nota informativa, la máxima casa de estudios detalló que las acciones forman parte del operativo “Estadio Seguro”, con la finalidad de fortalecer la colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Según el documento, “la universidad nacional robustecerá el despliegue y la operación de elementos de vigilancia y protección civil antes, durante y después del encuentro deportivo”.

Entre las medidas más estrictas se encuentra el control del consumo de alcohol. La institución informó que “la venta de bebidas alcohólicas se interrumpirá al comienzo del segundo tiempo” y que se intensificará la revisión de vehículos en los accesos “con la finalidad de detectar y evitar el acceso de cervezas”.