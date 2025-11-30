Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 9
Con una actuación mesurada para no desgastarse, el Toluca continúa en la contienda por el bicampeonato de la Liga Mx al avanzar a semifinales del Torneo Apertura 2025 luego de empatar sin goles (2-1 global) con los Bravos de Ciudad Juárez, que disputaron por primera vez unos cuartos de final. Más allá de las acciones en la cancha del estadio Nemesio Diez, el juego fue histórico debido a que Katia Itzel García se convirtió en la primera silbante central en un duelo de liguilla en el futbol mexicano.
La silbante estuvo acompaña por las asistentes Karen Díaz y Sandra Ramírez, quienes también estuvieron por primera vez en esa instancia, así como por Jorge Camacho, quien fungió como cuarto árbitro.
Katia Itzel ya había hecho historia al romper con un esquema de más de 20 años en el que las mujeres fueron excluidas del arbitraje mexicano, tras convertirse el 9 de marzo de 2024 –en el duelo entre Pachuca y Querétaro– en la segunda árbitra en dirigir un partido de la Liga Mx; logro por el cual obtuvo el Premio Nacional de Deportes.
La nueva hazaña de la silbante hace recordar a Virgina Tovar, quien fue la primera mujer en arbitrar un partido de la Liga Mx el 22 de febrero de 2004 en el juego entre el América y el Irapuato. En ese entonces, el ambiente machista quedó reflejado con la desafortunada frase que Cuautémoc Blanco le lanzó: “vete a lavar los trastes”.
Después de que otras silbantes incursionaron en el profesionalismo en la extinta Liga de Ascenso, como Lucila Venegas y Quetzalli Alvarado, la narrativa fue totalmente diferente ahora con una actua-ción pulcra de Katia Itzel y respeto por parte de los jugadores. La silbante de 33 años se paró con gran autoridad para dirigir un juego donde fueron pocas sus intervenciones, apenas tres tarjetas amarillas.
Aunque los Bravos estaban obligados a ser más arriesgados, no encontraron la estrategia para poner en riesgo el arco del rival. En contraste, a los Diablos, que salieron sin el lesionado Alexis Vega, les fue suficiente con defender la ventaja del juego de ida y así guardar energías.