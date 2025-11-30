De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 9

Con una actuación mesurada para no desgastarse, el Toluca continúa en la contienda por el bicampeonato de la Liga Mx al avanzar a semifinales del Torneo Apertura 2025 luego de empatar sin goles (2-1 global) con los Bravos de Ciudad Juárez, que disputaron por primera vez unos cuartos de final. Más allá de las acciones en la cancha del estadio Nemesio Diez, el juego fue histórico debido a que Katia Itzel García se convirtió en la primera silbante central en un duelo de liguilla en el futbol mexicano.

La silbante estuvo acompaña por las asistentes Karen Díaz y Sandra Ramírez, quienes también estuvieron por primera vez en esa instancia, así como por Jorge Camacho, quien fungió como cuarto árbitro.

Katia Itzel ya había hecho historia al romper con un esquema de más de 20 años en el que las mujeres fueron excluidas del arbitraje mexicano, tras convertirse el 9 de marzo de 2024 –en el duelo entre Pachuca y Querétaro– en la segunda árbitra en dirigir un partido de la Liga Mx; logro por el cual obtuvo el Premio Nacional de Deportes.