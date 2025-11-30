▲ Sergio Ramos carga a Germán Berterame durante el festejo del gol que enmudeció a la afición americanista. Foto Afp

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 9

Con un gol de Germán Berterame en el tiempo de compensación, el Monterrey venció 3-2 (marcador global) al América y consiguió el boleto a las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx.

Tras obtener la ventaja de 2-0 en el partido de ida, los Rayados cayeron 2-1 en el de vuelta, disputado ayer en el estadio Ciudad de los Deportes, y pese a la derrota, se llevaron la ventaja en el marcador global, mientras las Águilas quedaron eliminadas de la liguilla.

El rival del cuadro regiomontano en las semifinales será el ganador de la serie de cuartos de final entre Cruz Azul y Chivas, que se definirá este domingo en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Urgidos de revertir el marcador global en el inicio del partido, las Águilas comenzaron a atacar el arco contrario desde los primeros minutos. Una de sus oportunidades más claras de gol ocurrió al 13, cuando Rodrigo Aguirre quedó solo frente al marco y soltó un derechazo que fue atajado con el pecho por el portero Luis Cárdenas.

La intensidad del conjunto comandado por el brasileño André Jardine poco a poco generó que el juego se tornara ríspido, con diversas faltas por parte de ambas escuadras.

El ímpetu de los locales finalmente obtuvo su recompensa al minuto 30, cuando Alejandro Zendejas aprovechó una asistencia de Jonathan dos Santos para sorprender a Cárdenas con un potente zurdazo desde fuera del área y poner el 1-0.

La anotación en contra hizo reaccionar a los pupilos de Domenec Torrent, que a partir de ese momento comenzaron a tener llegadas de peligro por conducto de Sergio Canales, Jorge Rodríguez y Érick Aguirre, pero ninguno pudo invadir el marco protegido por Luis Ángel Malagón.