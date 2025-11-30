▲ Antonio Lorente utilizó los esbozos de Saint-Exupéry para elaborar sus propias ilustraciones de El Principito. Foto Marco Peláez y cortesía de la editorial Edelvives

El Principito es “el libro de mi vida desde que era niño. Lo he leído muchas veces y sacado diferentes lecturas. Sabía que iba a hacer este clásico”, aseveró el ilustrador español Antonio Lorente, quien vino a México para el lanzamiento de su versión ilustrada, bajo el sello Edelvives, del texto escrito por Antoine de Saint-Exupéry.

En entrevista con La Jornada, el creador refirió que fue hasta pasado el 80 aniversario luctuoso de Saint-Exupéry que pudo reinterpretar el texto. “La primera vez que pensé hacerlo, me entró un pánico tremendo, pero luego asumí que no puedo hacerle nada malo. Fui perdiendo el miedo y me introduje en el libro”.

Su decisión fue: “le voy a dar mi imaginario intentando respetar al máximo todo de lo que Antoine quería hablar en este libro”. Logró una versión con ilustraciones en casi cada página. La llegada a México de este ejemplar ocurrió casi a la par de su edición en España.

La visita está motivada también por la difusión de sus recientes títulos 13 de fantasmas: Una antología de relatos espectrales, Grandes amores: Veinte parejas inolvidables de la literatura y Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu. Tras su paso por la Ciudad de México, firmó ejemplares los dos primeros días de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

En torno a sus ilustraciones, Lorente (Almería, Andalucía, 1987) refirió que juega con el infinito, con el espacio que propuso Saint-Exupéry con sus trazos. “Vas leyendo el libro y va apareciendo algún apunte sobre fondo blanco. Decidí que utilizaría eso para que se parezcan. Muchas de las ilustraciones en esta edición son esbozos del escritor francés. Lo único que yo le he dado es alma, he hecho un Principito humanizado”.

Las imágenes son apuntes del autor, “interpretados por mí, pero hay otras que son mi licencia; por ejemplo, la doble página cuando el protagonista descubre que hay un jardín de rosas, que la suya no es única. La disfruté un montón porque sigue habiendo fondo blanco, que van con la estética del libro, pero cuando él empieza a tocar la flor está dentro de mi imaginario.

“Ocurren cosas que no cuenta la narración original, como que esté acariciando la rosa. El pasaje del zorro me encanta. El retrato del Principito con el zorro está dentro de mi licencia. Quise sumar dentro de lo que ya conocíamos para que el libro fuese único y tuviese mi mirada también. Nos juntamos los dos a crear algo diferente.”

La variedad de los temas y propuestas de Lorente, que van desde el amor hasta el terror y el aprendizaje personal, se deben a que forman parte de su vida y él mismo es el “yin y el yang, lo oscuro y lo claro. Convivir con esta oscuridad y esta luz me encanta. Me gusta muchísimo el tema de Tim Burton, meterme en el mundo un poco más oscuro”.