Domingo 30 de noviembre de 2025, p. a12
El Principito es “el libro de mi vida desde que era niño. Lo he leído muchas veces y sacado diferentes lecturas. Sabía que iba a hacer este clásico”, aseveró el ilustrador español Antonio Lorente, quien vino a México para el lanzamiento de su versión ilustrada, bajo el sello Edelvives, del texto escrito por Antoine de Saint-Exupéry.
En entrevista con La Jornada, el creador refirió que fue hasta pasado el 80 aniversario luctuoso de Saint-Exupéry que pudo reinterpretar el texto. “La primera vez que pensé hacerlo, me entró un pánico tremendo, pero luego asumí que no puedo hacerle nada malo. Fui perdiendo el miedo y me introduje en el libro”.
Su decisión fue: “le voy a dar mi imaginario intentando respetar al máximo todo de lo que Antoine quería hablar en este libro”. Logró una versión con ilustraciones en casi cada página. La llegada a México de este ejemplar ocurrió casi a la par de su edición en España.
La visita está motivada también por la difusión de sus recientes títulos 13 de fantasmas: Una antología de relatos espectrales, Grandes amores: Veinte parejas inolvidables de la literatura y Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu. Tras su paso por la Ciudad de México, firmó ejemplares los dos primeros días de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
En torno a sus ilustraciones, Lorente (Almería, Andalucía, 1987) refirió que juega con el infinito, con el espacio que propuso Saint-Exupéry con sus trazos. “Vas leyendo el libro y va apareciendo algún apunte sobre fondo blanco. Decidí que utilizaría eso para que se parezcan. Muchas de las ilustraciones en esta edición son esbozos del escritor francés. Lo único que yo le he dado es alma, he hecho un Principito humanizado”.
Las imágenes son apuntes del autor, “interpretados por mí, pero hay otras que son mi licencia; por ejemplo, la doble página cuando el protagonista descubre que hay un jardín de rosas, que la suya no es única. La disfruté un montón porque sigue habiendo fondo blanco, que van con la estética del libro, pero cuando él empieza a tocar la flor está dentro de mi imaginario.
“Ocurren cosas que no cuenta la narración original, como que esté acariciando la rosa. El pasaje del zorro me encanta. El retrato del Principito con el zorro está dentro de mi licencia. Quise sumar dentro de lo que ya conocíamos para que el libro fuese único y tuviese mi mirada también. Nos juntamos los dos a crear algo diferente.”
La variedad de los temas y propuestas de Lorente, que van desde el amor hasta el terror y el aprendizaje personal, se deben a que forman parte de su vida y él mismo es el “yin y el yang, lo oscuro y lo claro. Convivir con esta oscuridad y esta luz me encanta. Me gusta muchísimo el tema de Tim Burton, meterme en el mundo un poco más oscuro”.
Luego de uno de sus anteriores proyectos, Mujercitas, Lorente exploró otro camino con La leyenda de Sleepy Hollow. “Mi trabajo dio un giro. Vi que también tenía un público que me que respondía muy bien a ese tipo de historia no tan dulcificada o no tan clásicas”.
Así surgió su serie La mano encantada en Edelvives, que ya incluye a Carmilla y 13 de fantasmas. “Como voy a hacer dos libros al año, quiero luz y sombra, que la sombra venga siempre por primavera, y luego la luz en Navidad. Me encanta porque me hace salir completamente de un espacio a otro en un salto y creo que, así, mi trabajo también se enriquece”.
13 de fantasmas reúne ese número de relatos de terror victoriano, los cuales ya forman parte de la cultura popular. Cada uno cuenta con una o dos ilustraciones.
Ante el reto que significa la extensión de Drácula, volteó a ver la novela Carmilla, que sigue a una vampira precursora de Drácula. “Me gusta mucho más una historia de dos mujeres, las connotaciones que lleva y lo brillante de que ese título es transgresor para el momento que fue escrito. Leí el libro y me enamoró”.
Para esta figura, se basó en la belleza, pues “Carmilla fue la que nos descubrió este vampiro sensual, bello. Antes el vampiro daba miedo y a partir de este momento nos empiezan a presentar un vampiro como lo conocemos ahora, que nos atrae. El texto describe a una joven superbella, que por un accidente se tiene que quedar en la casa de unos desconocidos y cautiva a todos”.
El artista se dijo reacio a utilizar inteligencia artificial en ámbitos artísticos: “siempre digo a la gente, sobre todo si quiere dedicarse al mundo de la ilustración y quiere brillar un poco, que tiene que retroceder las bellas artes y hacer ver a la gente que las cosas se crean con la mano, que un error de repente te lleva a un éxito o se te cae pintura. Esas cosas que no puede hacer una máquina.
“Es la proyección que hay que ir haciendo ahora para luchar contra la inteligencia artificial. Que ha venido y se va a quedar está claro, pero hay que llegar a otro punto. No sé si será lo correcto, pero es lo que estoy haciendo”, concluyó Lorente.