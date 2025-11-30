▲ Durante la última mesa del Coloquio Internacional Malitzin: Mujer palabra, se consideró fundamental que las indígenas de la actualidad puedan narrarse a sí mismas. Foto Yazmín Ortega Cortés

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 5

El Coloquio Internacional Malintzin: Mujer palabra, organizado por el gobierno federal, concluyó el viernes con una mesa en la que esa histórica mujer –conocida también como doña Marina y la Malinche– fue abordada desde una perspectiva poliédrica, si bien las cuatro participantes coincidieron en la urgencia de plantear otros discursos y fuentes de acercamiento a su figura.

En la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, la lingüista y escritora ayuuk (mixe) Yásnaya Aguilar Gil –vía remota desde Barcelona– evidenció cómo la figura de la traductora de Hernán Cortés quedó olvidada en la tradición escrita durante el periodo colonial y hasta el siglo XIX, cuando “renace de manera útil” para el relato nacionalista, presentándola como alguien que traicionó a su pueblo.

Destacó que tal narrativa ha sido apropiada por discursos de derecha y ultraderecha, y mencionó como ejemplo el musical Malinche, de Nacho Cano –actualmente en temporada en nuestro país–, cuyos productores, enfatizó, están relacionados con la ultraderecha en España y México.

Danzas y textiles

Frente a estos intentos de presentarla sólo como “una mujer enamorada” y “madre del mestizaje” de forma acrítica, subrayó la importancia de “disputar su figura” ahora más que nunca.

Aguilar se refirió a las danzas y los textiles cómo dos de los “dispositivos de memoria” mediante los cuales los pueblos y comunidades originarios la han mantenido viva y en constante interpretación a lo largo de la historia.

Resaltó, en específico, la importancia de la danzas de la Malinche o aquellas en las que es un personaje principal en los pueblos indígenas, ya que en ellas su figura contrasta con el relato nacionalista. “No se le narra en términos de traición o desprecio, ni es la villana”, dijo. Por el contrario, “interpretar su papel es considerado un honor”.