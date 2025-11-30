Cultura
Celebran 12 años del Tándem Ulay y Marina Abramovic
▲ El performance A Similar Illusion, realizado originalmente por los artistas Ulay y Marina Abramovic, fue interpretado por los bailarines Katarina Stegnar y Primož Bezjak en la inauguración de la exposición Art Vital de Ulay/Marina Abramovic, que presenta el recorrido más completo hasta la fecha de su colaboración de 12 años y reúne videos, fotografías, dibujos, bocetos, cartas y anotaciones de diarios que revelan los procesos íntimos que inspiraron sus presentaciones públicas y su colaboración artística. La muestra abre sus puertas hoy en el Museo de Arte Moderno de Liubliana Cukrarna, en Liubliana, Eslovenia, y estará disponible hasta el 3 de mayo de 2026.Foto Afp
Periódico La Jornada
Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 4
