Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 3

El libro Alfabeto ruso (Elefanta Editorial) es, como describe su subtítulo Un cocodrilo en Vladivostok, un ente en un lugar extraño; es “la mirada de un extranjero de algo con lo que no tiene nada que ver”. Así define la escritora argentina Marina Berri este título, que le valió el Premio de No Ficción Latinoamérica Independiente 2024.

El texto, que se presenta hoy en la FIL de Guadalajara, “es un libro que no podría haber escrito ningún ruso. Hubiera escrito otra cosa, pero es la mirada de alguien que es ajeno, que tiene que aprender. Tiene mucha fascinación, pero no le resulta natural”.

El galardón involucra a las editoriales independientes Criatura (Uruguay), El Cuervo (Bolivia), Elefanta (México), El Fakir (Ecuador), Fósforo (Brasil), Godot (Argentina), Libros del Fuego (Venezuela), Luna Libros (Colombia) y Trabalis (Puerto Rico). Cada una publicará el texto ganador en su país.

Según el jurado, en el texto “arte, literatura, cine, dibujos animados y publicidades antiguas ilustran cada palabra elegida para este Alfabeto ruso, lo que revela una enorme amplitud de referencias culturales que se funden con la potencia del anecdotario personal.

“De una manera estilísticamente sobresaliente, el texto plantea un tránsito afortunado entre lo narrativo, lo argumentativo y lo poético, ensanchando las fronteras de la no ficción contemporánea escrita en Latinoamérica.”

La primera entrada de este alfabeto se dedica a al vocablo алогизм (aloguísm). “Alogismo” se refiere a un concepto teórico de Yuri Mann en torno a Nikolái Gógol. Aunque fue casualidad que se tratara de esta palabra, Berri se congratuló que fuera la primera, “que plantea una lógica un poco estallada, de poder vincular cosas que con la mirada, las preguntas o los paseos no se relacionan tan directamente, pero que en el fondo tienen mucho sentido. Me fascina que sea la entrada del lector para un libro que se puede leer como uno quiera”.

El texto ordena con una gran parte de arbitrariedad. La también traductora y lingüista refirió que le fascina toda la cultura rusa y trató de explorar cosas poco conocidas, pues “en Argentina hay mucha gente que le gustan muchísimo los autores clásicos rusos y no conoce más allá de eso. Me parece que conocer la lengua me permite acceder a tantas otras cosas”.