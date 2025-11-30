▲ Anna Guitart, comisaria del programa global de Barcelona en la FIL, resaltó la diversidad de temáticas y géneros que se mostrarán en Guadalajara. Foto Martí Petit/Ayuntamiento de Barcelona

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 3

Con una delegación de 69 participantes en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, desde ayer y hasta el 7 de diciembre la capital catalana propone “contar la realidad cultural de la ciudad, de la Barcelona que somos”, aseveró Anna Guitart, comisaria del programa de esa urbe como invitada en el encuentro literario.

En entrevista con La Jornada, la también periodista hizo énfasis en la importancia de llevar “no sólo autores, sino que pudiéramos montar exposiciones, conciertos, programación de cine y participar en FIL Pensamiento y FIL Ciencia”.

En la propuesta general resalta el Pabellón de Barcelona, que “reproducirá el ambiente y quiere respirar Barcelona, o sea, que contiene elementos que te hagan pensar en una plaza con sus librerías, que tienen mucha importancia en la ciudad”.

Adelantó que se tratará de un “sitio de encuentro, de acogida, de intercambio y los arquitectos lo han planteado como llevar un trocito de nuestra ciudad allí. Es un pabellón sobrio porque sabemos que la FIL de Guadalajara puede llegar a ser muy estresante, con muchísima gente y ruido, y queríamos que fuera un sitio donde pudieras estar un poco más tranquilo”.

La encargada del programa recordó que Cataluña está vinculada con México por la acogida que se dio a muchas personas durante la época terrible del franquismo, así como por el boom latinoamericano, donde Barcelona fue central por medio de la agente literaria Carmen Balcells.

El pilar de la propuesta barcelonesa fue mostrar quién y qué están escribiendo. Entre la comitiva, “hay algunos que han sacado una sola novela, pero ya son importantes y creemos que van a tener una trayectoria muy buena. Otros llevan muchos años escribiendo, por ejemplo, Eduardo Mendoza, quien abrirá el Salón Literario Carlos Fuentes y es un autor queridísimo.

“Para mí, lo importante es decir qué se cuece ahora en Barcelona, quién está publicando, a quién estamos leyendo. Me he paseado mucho por las librerías. Son autores actuales que escriben en catalán o en castellano, o Colm Tóibín, que escribe en inglés y tiene un libro que habla sobre los años que estuvo en Barcelona y es un autor que sentimos muy cerca.”

El programa es diverso, incluye autores muy literarios y otros que se ubican en el terreno de lo más comercial. “Se buscó que hubiera conexiones con los autores que llevamos, homenajes a figuras desaparecidas que hicieron de Barcelona la ciudad literaria que es actualmente. El pilar es lo literario, pero quería que fuera una programación que se comunicara con lo demás.