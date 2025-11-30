▲ El escritor y periodista Amin Maalouf (centro) recibió un largo y cálido aplauso no sólo por sus palabras, sino por la claridad con que fueron dichas. Foto Arturo Campos Cedillo

Daniel López Aguilar y Juan Carlos G. Partida

Enviado y corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 2

Guadalajara, Jal., Con esa serenidad que parece venirle de generaciones de narradores y de un mundo que ha visto cambiar demasiado rápido, el escritor y periodista Amin Maalouf (Beirut, Líbano, 1949), apenas tomó el micrófono, pronunció: “Nuestra especie ha hecho realidad, en las últimas décadas, sueños que acariciaba desde hace milenios”.

Su frase, luminosa y a la vez inquieta, acompañó el momento en que recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025 e inauguró ayer la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en una jornada que desbordó de visitantes el auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara.

La sala llena contuvo el aliento mientras Maalouf comenzaba a desgranar un discurso cálido y lúcido, un tejido de melancolía del tiempo y de un asombro casi juvenil por lo que la humanidad ha hecho posible.

“A principios de septiembre, con inmensa alegría, recibí la noticia de que me habían elegido ganador del premio. Siempre he tenido una gran admiración por este prestigioso galardón, que celebra la literatura, la diversidad de las lenguas y, de alguna manera, el parentesco entre todas las culturas humanas”, dijo, y ese agradecimiento se sintió como un abrazo colectivo.

Entre recuerdos familiares, las viejas imprentas de plomo donde trabajaba su padre y advertencias sobre el futuro, Maalouf invitó a sostener dos emociones contradictorias como brújula para habitar este siglo: la inquietud y la fascinación.

Celebró la posibilidad, hoy tan cotidiana, de acceder desde un teléfono a lo que antes exigía bibliotecas y máquinas pesadas. No obstante, dejó ver también la sombra que le preocupa: “jamás habría imaginado que la guerra regresaría con tanta fuerza al centro de la actualidad… que la voz de las organizaciones internacionales se volvería casi inaudible ni que el universalismo retrocedería con el paso de las décadas, en lugar de avanzar; ni que la democracia misma llegaría a verse debilitada y amenazada, incluso en países donde parecía definitivamente consolidada y a salvo de toda tentación tiránica”.

El público escuchó con una atención casi tensa cuando señaló el riesgo mayor: el avance tecnológico que no necesita el permiso humano para seguir su curso. “Ningún Estado, por poderoso que sea, podría detener el curso de la ciencia…, pero las mentalidades sí pueden retroceder”, advirtió.

Y así llegó al corazón de su mensaje: la literatura como herramienta ética en tiempos vertiginosos.

“Su primera misión es hacernos conscientes de la complejidad del mundo. La segunda, convencernos de que nuestro destino se ha vuelto común: o sobrevivimos juntos o desaparecemos juntos. Y la tercera, arrojar luz sobre los valores esenciales del ser humano.

“La literatura es hoy más indispensable que nunca: porque puede ayudarnos a reparar el presente e imaginar lo que viene.”

En un encuentro posterior con representantes de la prensa, Amin Maalouf profundizó en algunos de los temas que atraviesan su obra. A pregunta de La Jornada sobre el conflicto entre Israel y Palestina, el autor respondió con tristeza: “He visto varias veces acercarse una solución y cada vez ha terminado en decepción. Hoy no veo una salida, aunque sigo esperando que algo cambie”.