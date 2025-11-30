▲ Por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobierno capitalino emprendió la campaña Si te tocan, nos tocan en varias estaciones del Metro. Foto La Jornada

Josefina Quintero M. y De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 26

El Sistema de Transporte Colectivo Metro entregó pulseras viaje seguro a mujeres y adolescentes de 12 años, mediante las cuales busca generar espacios exclusivos para ellas durante sus traslados, tanto en andenes como en vagones; fueron elaboradas para brindar seguridad y que se sientan libres de violencia.

Estas acciones se llevan a cabo por los 16 días de activismo contra la violencia de género. En las estaciones Copilco de la línea 3 –que corre de Universidad a Indios Verdes– y Zapata de la 12 –que va de Mixcoac a Tláhuac– se hizo la promoción de espacios seguros.

La medida obedece a que las mujeres se sientan seguras al utilizar el transporte masivo y dejen a un lado el temor de que algo les puede pasar, se sientan acosadas o sean víctimas de alguna agresión.

De forma simultánea se hizo la dinámica Manos Vivas, en la que usuarios plasmaron en papel la huella de su mano y escribieron mensajes de sororidad, empatía y apoyo.