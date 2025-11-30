Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 26

En los últimos meses, una cuarta parte de los homicidios dolosos en la Ciudad de México se han suscitado en alcaldías que componen la franja sur-oriente del territorio capitalino, de acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial detectó que, entre el 13 de julio y el 10 de noviembre se cometieron 268 asesinatos dolosos, de los cuales 64 ocurrieron en esa franja, especialmente en la zonas limítrofes de las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan y más recientemente Tláhuac, lo que representa 23 por ciento.

Los informes señalan que, a pesar de la disminución, el grueso de esos crímenes se cometieron con arma de fuego.

A partir de 2018 esa zona de la capital comenzó a registrar disputas por el territorio entre grupos organizados como el cártel de Tláhuac y Los Rodolfos; no obstante, en la franja sur-oriente, la policía capitalina ha señalado la presencia de otras estructuras criminales como Los Guerrero, Los Changos, células de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en las colindancias con el estado de México.