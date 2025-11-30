Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 26
En los últimos meses, una cuarta parte de los homicidios dolosos en la Ciudad de México se han suscitado en alcaldías que componen la franja sur-oriente del territorio capitalino, de acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
La Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial detectó que, entre el 13 de julio y el 10 de noviembre se cometieron 268 asesinatos dolosos, de los cuales 64 ocurrieron en esa franja, especialmente en la zonas limítrofes de las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan y más recientemente Tláhuac, lo que representa 23 por ciento.
Los informes señalan que, a pesar de la disminución, el grueso de esos crímenes se cometieron con arma de fuego.
A partir de 2018 esa zona de la capital comenzó a registrar disputas por el territorio entre grupos organizados como el cártel de Tláhuac y Los Rodolfos; no obstante, en la franja sur-oriente, la policía capitalina ha señalado la presencia de otras estructuras criminales como Los Guerrero, Los Changos, células de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en las colindancias con el estado de México.
El informe más reciente de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, que corresponde del 10 de octubre al 10 de noviembre, señala que cinco sectores concentraron 22.9 por ciento de los homicidios dolosos en ese mes, de los cuales cuatro corresponden a las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan.
En ese periodo se registraron 70 muertes dolosas, 56 por disparos de arma de fuego, lo que representa 80 por ciento del total.
Tan solo entre el 8 de septiembre y el 8 de octubre, los agentes de inteligencia detectaron que de los 67 asesinatos dolosos en ese lapso, 32 por ciento se concentraron en seis sectores, tres en la alcaldía Iztapalapa –Santa Cruz, Quetzal y Teotongo–, aunque también aparecen Padierna, en Tlalpan, y Plateros, en Álvaro Obregón.
En los mapas de incidencia delictiva, los agentes continúan colocando a la colonia Morelos como foco rojo de alta comisión de homicidios, aunque la franja sur-oriente acompaña a esta zona en registros mensuales.